Investidor com Ethereum desde 2016 decide vender criptomoeda após queda, mas lucra US$ 16 milhões

Um grande investidor da Ethereum decidiu vender parte das unidades da criptomoeda que ele tinha desde 2016. O movimento chamou a atenção por ser a terceira vez em que o investidor se desfez do ativo após fortes movimentos de queda, além dele ter passado dois anos sem movimentar os tokens.

A nova venda foi identificada pela plataforma de monitoramento de blockchains LookOnChain. Os dados coletados apontam que ele vendeu 10.702 unidades de ether, com um preço por unidade de US$ 1.576. Com isso, ele obteve cerca de US$ 16,86 milhões com a operação.

Na época em que obteve as unidades da criptomoeda, elas estavam cotadas a US$ 8, o que representa um lucro expressivo e milionário para o investidor. Entretanto, o que mais chamou a atenção foi o seu comportamento incomum, e pouco recomendado, nas vendas.

O investidor decidiu se desfazer das unidades de ether logo depois de uma queda intensa da criptomoeda, refletindo o momento de aversão a riscos no mercado devido à guerra tarifária iniciada pelos Estados Unidos. Mas o investidor poderia ter lucrado ainda mais caso tivesse vendido as unidades antes.

No final de 2024, o ativo chegou a rondar a casa dos US$ 4 mil. Já no ciclo de alta das criptomoedas em 2021, ele firmou uma máxima histórica acima desse patamar de preço. Entretanto, nos dois casos, o investidor não vendeu nenhuma unidade da criptomoeda.

O LookOnChain aponta, porém, que seu histórico de venda sempre está ligado a fortes quedas do ether. Em maio de 2022, ele vendeu 6.630 unidades por US$ 7,06 milhões, logo após o ativo ter um tombo no preço e chegar a US$ 1 mil. Já em julho de 2023, ele vendeu 4.035 unidades por US$ 7 milhões, também após uma queda.

Depois dessa última venda, o investidor passou quase dois anos sem realizar movimentações na carteira digital com as unidades restantes. Após a última queda, porém, ele acabou reativando o endereço e vendendo boa parte das unidades que ainda detinha.

O movimento chama a atenção por ser exatamente o contrário do recomendado por especialistas. Em geral, o ideal é vender ativos em momentos de disparada de preços e comprar em momentos de queda, já que isso maximiza o lucro potencial. O investidor, porém, parece ser altamente influenciado por fortes quedas do ether, levando às vendas impulsivas para garantir algum lucro.

