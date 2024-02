E-mails inéditos de criador anônimo do bitcoin revelam detalhes sobre a origem das criptomoedas

Uma série de informações sobre os primórdios das criptomoedas foi revelada recentemente quando o primeiro colaborador do criador anônimo do bitcoin, Satoshi Nakamoto, Martti Malmi, publicou no GitHub em 23 de fevereiro 120 páginas de correspondências trocadas entre os dois por e-mail.

My email correspondence with Satoshi in 2009-2011: https://t.co/jyoX8gXckp — Martti Malmi (@marttimalmi) February 23, 2024

"Minha troca de e-mails com Satoshi entre 2009-2011", publicou Martti Malmi no X (antigo Twitter).

A verdadeira identidade de Nakamoto continua sendo um ponto de interrogação para toda a comunidade de criptomoedas e blockchain. No entanto, os e-mails recentemente publicados no GitHub por Malmi foram inicialmente apresentados como prova em um processo judicial em Londres movido pela Crypto Open Patent Alliance contra Craig Wright, que alega ser Nakamoto.

Com base no exame superficial dos e-mails feito pelo Cointelegraph, não há nenhuma bala de prata ou revelações bombásticas que possam esclarecer imediatamente a verdadeira identidade de Satoshi. Mas para os historiadores e entusiastas da história do bitcoin, os e-mails incluem muitas citações fantásticas e a clássico marca de Satoshi – o mesmo estilo direto, simples, mas preciso, que permeia o white paper do bitcoin.

Satoshi believed #Bitcoin mining would be less energy intensive than the legacy banking system. Note: This is by far his best new quote pic.twitter.com/FsCxJlj8Xf — Rizzo (@pete_rizzo_) February 23, 2024

"Satoshi acreditava que a mineração de bitcoin consumiria menos energia do que o sistema bancário legado. Observação: esta é, de longe, sua melhor nova citação", disse Pete Rizzo no X.

Satoshi comenta o termo “criptomoeda”

Embora há muito tempo se afirme que foi o próprio Satoshi que criou o termo "criptomoeda", um e-mail enviado a Malmi em 11 de junho de 2009 parece abrir um grande buraco nessa teoria.

Segundo Satoshi:

"Alguém inventou a palavra 'criptomoeda'. [...] Talvez seja uma palavra que poderíamos usar para descrever o bitcoin, você gosta dela?"

Para crédito de Malmi, ele respondeu que "parece bom" e acrescentou que parecia mais interessante do que "dinheiro digital P2P."

Satoshi comenta a anonimidade do bitcoin

A correspondência por e-mail de Malmi também demonstra o profundo entendimento de Satoshi sobre o anonimato, o que ele significava e o que os riscos de desinformação poderiam significar para o bitcoin.

Como Satoshi escreveu em um e-mail:

"Acho que deveríamos deixar de enfatizar o ângulo do anonimato. Com a popularidade dos endereços de bitcoin em vez do envio por IP, não podemos causar a impressão de que ele é automaticamente anônimo. É possível ser pseudônimo, mas é preciso ter cuidado."

O e-mail continua prevendo essencialmente a ascensão da ciência forense de blockchain:

"Se alguém vasculhar o histórico de transações e começar a expor informações que as pessoas pensavam ser anônimas, a reação será muito pior se não tivermos evitado estas expectativas avisando com antecedência que é preciso tomar precauções."

