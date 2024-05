Ibovespa se recupera e abre em alta com IPCA vindo em linha ao esperado

O Ibovespa, principal índice acionário do Brasil, abriu a sessão desta sexta-feira, 10, em alta. No dia anterior, o índice chegou a cair 2% ao longo do dia, puxado pela cautela do mercado com os próximos passos do Banco Central (BC). Na quarta-feira, 8, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a Selic em 0,25 p.p. (pontos percentuais). Apesar do corte, o ritmo foi desacelerado, visto que nos últimos encontros, a redução foi de 0,50 pontos percentuais.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,48% aos 128,802 pontos

Agora, a bolsa se recupera, com dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de abril vindo em linha com as expectativas. Pela manhã, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) divulgou que o IPCA registrou um aumento de 0,38% no mês, o que mostra um aumento de 0,22 p.p. em relação ao índice de março, que foi de 0,16%.

No acumulado do ano, a inflação atingiu 1,80%, enquanto nos últimos 12 meses alcançou 3,69%, abaixo dos 3,93% registrados nos 12 meses anteriores. Em comparação com abril de 2023, quando a variação foi de 0,61%, houve uma desaceleração. Para Andre Fernandes, head de renda variável e sócio da A7 Capital, apesar da variação anual de 3,69% ter vindo acima do consenso de 3,66%, "o dado veio em linha com o esperado, sem grandes novidades", o que pode ter animado o mercado.

"Percebemos que ao olhar os núcleos, os serviços subjacentes seguem em queda, um item que o presidente do BC, Roberto Campos Neto, estava batendo na tecla, e que olhava com preocupação este item em especifico. Mas percebemos que ele segue desacelerando tanto na variação mensal quanto na anual, e, com isso, os juros futuros operam em leve queda", pontua.

Segundo o especialista, caso o item de serviços subjacentes siga desacelerando, e o IPCA em si siga convergindo para a meta de inflação do BC, poderemos voltar a ter cortes de -0,50 p.p. na Selic. Entretanto, é necessário também que o cenário externo, principalmente a inflação americana, colabore para isso, com uma desaceleração da economia por lá e o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) iniciando os cortes de juros o quanto antes.

Dados mais fracos de emprego nos Estados Unidos também deram aos investidores confiança de que os juros vão começar a cair este ano. Segundo divulgou o Departamento de Trabalho nesta quinta, 8, os pedidos iniciais por seguro-desemprego da semana passada nos EUA chegaram a 231 mil, acima dos 212 mil projetados e do dado revisado anterior de 209 mil. As atenções agora se voltam para os índices de preços ao consumidor e ao produtor, que serão divulgados na próxima semana, em busca de sinais de que a inflação retomou sua tendência de baixa para a meta de 2% do Federal Reserve.