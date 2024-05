Criptomoeda idealizada pelo Telegram dispara 16% em um dia: conheça a TON

Enquanto o bitcoin segue se preparando para eventos importantes da próxima semana, uma criptomoeda entre as maiores do mundo se destaca após disparar 16% em um único dia: a Toncoin. Nas últimas 24 horas, o setor de criptoativos movimentou cerca de US$ 62,2 bilhões.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 62.921, com alta de 2,6% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Na próxima semana, eventos que ditam o cenário macroeconômico dos EUA podem influenciar a cotação do ativo, que pode se recuperar. Segundo Fernando Pereira, analista da Bitget, “a tendência é de consolidação durante o final de semana e retomada aos US$ 65 mil nos próximos dias”.

Já o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 3.023, com alta de 1,5% nas últimas 24 horas. No mesmo período, se destaca a SOL, com alta de 6,7% e a TON, que estrela como a que mais subiu nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Disparada da TON

A Toncoin (TON) é a criptomoeda que mais subiu nas últimas 24 horas, registrando alta de cerca de 16%. A criptomoeda originalmente foi um projeto idealizado pela rede social Telegram em 2017, com a sigla TON se referindo ao nome “Telegram Open Network”.

Posteriormente, em 2020, a rede social cortou laços com o projeto devido a uma ordem da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Assim, o “Telegram Open Network” virou “The Open Network” e passou a ser desenvolvido por um grupo de apoiadores. Recentemente, o projeto tem ganhado destaque e a TON já é a 8ª maior criptomoeda do mundo, com um valor de mercado em US$ 24,2 bilhões.

Por que a TON disparou?

“Após o anúncio da Pantera Capital, titã do mundo de venture capital, sobre o maior investimento já realizado pela firma na Toncoin, o criptoativo observou um aumento significativo, subindo mais de 30% desde a recuperação dos preços do mercado cripto na última sexta-feira, 3”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

“A quantia exata investida não foi revelada, mas considerando que a Pantera Capital adquiriu recentemente US$ 250 milhões em SOL a um preço com desconto (comprados das reservas da finada FTX), estima-se que o valor investido em TON seja ainda maior. Com o contínuo desenvolvimento do ecossistema da The Open Network e crescente interesse no projeto, espera-se que a TON continue a apresentar desempenho positivo, tornando-se um ativo de destaque para investidores do setor”, acrescentou o especialista à EXAME.

