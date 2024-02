Projetos cripto receberam mais de US$ 90 bilhões desde 2017

O montante total, em dólares, investido em empresas de criptomoedas e blockchain ultrapassou US$ 90 bilhões, de acordo com a pesquisa da The Block, que vem rastreando dados de financiamento para startups do setor desde 2017.

Apenas em fevereiro, 50 acordos ajudaram a impulsionar esse marco. Desde 2017, mais de 9.500 investimentos no setor foram anunciados, de acordo com a pesquisa.

"Ao observar o estado atual do financiamento de risco no setor de blockchain, é evidente que, embora não tenhamos visto um aumento substancial nos números de investimentos, há sinais encorajadores", disse o diretor de pesquisa da The Block, John Dantoni.

A pesquisa da The Block separa novos anúncios de financiamento em categorias distintas: web3, infraestrutura, DeFi, NFTs/jogos, serviços financeiros de criptomoeda, negociação e corretagem, dados e análises e, finalmente, corporativo. Desde o início do ano, mais de 230 acordos foram anunciados até agora para um montante total de quase US$ 1,3 bilhão, de acordo com os dados da The Block Research.

Até agora, em 2024, a grande maioria do financiamento foi alocada para projetos DeFi, infraestrutura, NFTs/jogos e web3. Venture capitals que participaram de rodadas de financiamento incluíram Animoca Brands, Polychain Capital, Framework Ventures e Shima Capital.

Em um dos negócios de maior destaque deste mês, a Tether, juntamente com o co-fundador da Solana, Anatoly Yakovenko, participou de um investimento da Série A de US$ 25 milhões na empresa de pagamentos móveis de criptomoeda Oobit.

Fora do acordo da Oobit, a maioria dos anúncios de financiamento foi para injeções de capital abaixo de US$ 10 milhões, de acordo com os dados. O número de novos acordos fechados a cada mês permaneceu relativamente estável por vários meses, apesar dos montantes em dólares ficarem consideravelmente abaixo dos níveis de investimento vistos em 2021 e 2022.