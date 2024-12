Donald Trump quer que bitcoin chegue a US$ 150 mil durante sua presidência

O presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump estará "muito focado" no preço do bitcoin durante os seus próximos quatro anos à frente da maior economia do mundo. É o que afirmam fontes próximas ao político em uma reportagem do site de notícias Axios, que informou ainda que a meta de Trump é que a criptomoeda chegue a US$ 150 mil.

De acordo com a reportagem, Trump deverá monitorar diversas métricas ligadas ao mundo dos investimentos como uma forma de avaliar o sucesso da sua administração. A estratégia é semelhante à do seu primeiro mandato, em que ele constantemente compartilhava recordes nas bolsas de valores do país e dizia que era o responsável por eles.

Agora, o presidente eleito também deverá monitorar o mercado de criptomoedas como uma forma de medir e, principalmente, simbolizar o sucesso das suas políticas. Setores de petróleo, gás, serviços financeiros, prisões privadas e cripto estão entre os ativos que compõem o chamado "Trump Trade" no mercado.

A visão dos investidores é que esses grupos tendem a ser os mais beneficiados pela futura gestão de Trump. O bitcoin não apenas está nessa lista como já tem sido um dos ativos que mais atraiu investimentos desde a vitória do político nas eleições presidenciais dos Estados Unidos.

Depois que Trump foi declaro vencedor, a criptomoeda entrou em um novo ciclo de alta que culminou em uma nova máxima histórica de preço acima dos US$ 100 mil. Pouco depois do recorde ser estabelecido, Trump deu um recado para os investidores de cripto: "De nada".

A expectativa é que esse tipo de recado se torne comum nos próximos anos, com o presidente eleito buscando obter os créditos por altas futuras do bitcoin. De acordo com as fontes do Axios, Trump quer que o ativo chegue em US$ 150 mil ainda no início da sua presidência.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

O político anunciou durante a campanha nas eleições que vai estabelecer uma regulamentação mais amigável e específica para o mercado de criptomoedas, o que animou o setor. Não se descarta, ainda, que ele apoie o uso do bitcoin como ativo de reserva estratégica do país.

Recentemente, Trump também anunciou Paul Atkins como o próximo presidente da SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. O nome agradou o mercado cripto, já que Atkins é conhecido por elogiar as criptomoedas e defender uma postura menos rígida dos reguladores com o setor.