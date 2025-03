Lula destaca importância de Orsi para integração regional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste sábado, 1, que seu novo colega uruguaio, Yamandú Orsi "é muito importante" para a integração sul-americana, ao se reunir em Montevidéu com o amigo José "Pepe" Mujica.

Lula é considerado um aliado-chave na aposta "pelo sul global" do governo de Orsi, que tem como mentor o ex-presidente Mujica (2010-2015).

"Eu vou tratar o Yamandú com o mesmo carinho e amizade que nós dois tínhamos, porque eu acho que ele é uma peça muito importante na integração sul-americana", prometeu Lula a Mujica, referindo-se à época em que ambos estavam no poder. "Para mim, não importa o tamanho do país, e sim o caráter do presidente. Ele é uma pessoa que merece muito respeito", acrescentou, segundo um vídeo publicado em sua conta no X.

Orsi viajou para se encontrar com Lula em novembro, três dias após vencer as eleições e uma semana antes da reunião de cúpula do Mercosul em Montevidéu, quando ambos defenderam a integração regional e o acordo comercial do bloco com a União Europeia, pendente de aprovação.

No vídeo divulgado hoje, Lula abraça e beija carinhosamente Mujica, 89, que sofre de um câncer irreversível. "Mujica é uma daquelas pessoas que estão acima da média dos seres humanos", elogiou o presidente brasileiro na legenda do vídeo.

Mais cedo, Lula havia dito que "se o mundo tivesse mais homens da qualidade de Mujica, seria muito mais amoroso, muito mais fraterno"