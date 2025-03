Aposta de Goiás leva sozinha prêmio de R$ 41,7 milhões na Mega-Sena; veja os números sorteados

Uma aposta feita em São Miguel do Araguaia, no interior de Goiás, foi a única vencedora do concurso 2835 da Mega-Sena, sorteado no sábado, 1º de março.

A aposta ganhadora levará para casa R$ 41.734.619,60.

Além do prêmio principal, 93 apostas acertaram cinco números (quina), garantindo R$ 35.546,63 para cada uma. Já na quadra, 7.828 bilhetes levaram R$ 603,29 cada.

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na quinta-feira, 6 de março, com um prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, tanto nas casas lotéricas credenciadas quanto pelo canal eletrônico da Caixa Econômica Federal.

Números sorteados no concurso 2.835

As seis dezenas sorteadas foram: 09 – 24 – 27 – 36 – 43 – 54.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

