Bitcoin retorna aos US$ 98 mil após despencar para US$ 94 mil, mas especialista faz alerta

Nesta quarta-feira, 11, o bitcoin é negociado acima de US$ 98 mil depois de ter despencado para a faixa dos US$ 94 mil na última terça-feira, 10. A principal criptomoeda do mercado chegou a custar quase US$ 104 mil em sua máxima histórica mais recente.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 98.845, com alta de aproximadamente 1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Dados de inflação podem fazer bitcoin despencar

Embora ainda seja negociada em preços bastante elevados em relação às suas cotações do início do ano, a maior criptomoeda do mundo pode enfrentar quedas significativas, de acordo com Fernando Pereira, analista da Bitget:

“Essa semana temos um dado muito importante para ficar de olho, nesta quarta-feira, 11, será divulgado o CPI, principal dado de inflação dos Estados Unidos e que impacta diretamente no bitcoin. Caso esse dado venha acima do esperado (2,7%), podemos ter fortes sinais de que acabaremos o ano sem mais quedas na taxa de juros, indo na contramão das expectativas. Isso poderia causar fortes quedas no mercado, jogando o bitcoin para abaixo de US$ 90 mil”, disse o especialista.

Apesar disso, no longo prazo a criptomoeda pode voltar a apresentar resultados positivos. Um dos principais responsáveis pela disparada recente, Donald Trump afirmou que quer que o bitcoin chegue a custar US$ 150 mil em seu mandato como presidente dos Estados Unidos.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok