Donald Trump diz que "nunca vai permitir" criação de Dólar Digital se ganhar eleição

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou na última quarta-feira, 17, que "nunca vai permitir" a criação do Dólar Digital, a moeda digital de banco central (CBDC, na sigla em inglês) do país. Atualmente, Trump é o favorito para disputar a eleição presidencial deste ano contra o atual presidente, Joe Biden.

O político falou sobre o tema durante um ato de campanha no estado de New Hampshire, onde ocorrerá na próxima terça-feira, 23, a próxima disputa nas primárias que vão definir o candidato do Partido Republicano para as eleições presidenciais de 2024.

Durante o evento, Trump disse que "como o seu presidente, eu jamais vou permitir a criação de uma digital de banco central". As CBDCs são versões digitais das moedas fiduciárias tradicionais de um país, criadas a partir da inserção da moeda em redes blockchains.

Trump justificou sua posição afirmando que as CBDCs "são uma ameaça perigosa para a liberdade, e eu vou impedir que elas cheguem nos Estados Unidos. Essas moedas dariam ao governo federal um controle absoluto sobre o dinheiro. Eles poderiam pegar seu dinheiro e você nem saberia que ele sumiu".

A opinião de Trump converge com a de alguns entusiastas das criptomoedas, que afirmam que as CBDCs usariam a tecnologia blockchain para aumentar o controle e vigilância da população por governos, reduzindo a privacidade e aumentando a capacidade de monitorar operações financeiras.

Por outro lado, os defensores das CBDCs argumentam que o uso da tecnologia blockchain traria vantagens ao modernizar a economia e permitir novos usos e operações com a moeda. Além disso, apontam que os países precisariam respeitar as próprias leis sobre limites e atuação de autoridades e proteção à privacidade e dados pessoais.

As CBDCs se tornaram uma das principais tendências na digitalização da economia nos últimos anos. Atualmente, mais de 100 países estão pesquisando ou testando projetos de CBDCs, incluindo os Estados Unidos e o Brasil, com o Drex. A iniciativa brasileira, porém, está mais avançada que a norte-americana, que ainda está em fase de pesquisa.

Apesar de criticar as moedas digitais de bancos centrais, Trump se tornou conhecido pelas iniciativas envolvendo o mundo cripto. Em agosto de 2023, ele revelou que tinha mais de US$ 2,5 milhões investidos na criptomoeda ether. Além disso, ele lançou diversas coleções de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) nos últimos anos.

