Runes vê declínio em atividade em menos de 1 mês após estreia no Bitcoin

A atividade no protocolo Runes diminuiu significativamente desde sua primeira semana de negociação iniciada em 19 de abril na rede Bitcoin. Especificamente na última sexta-feira, 10, houve uma notável queda na atividade, com poucas novas emissões e novas carteiras interagindo com o protocolo em comparação com períodos anteriores.

De acordo com um painel de análise da Dune Analytics, a receita com taxas do protocolo tem diminuído constantemente. Embora o Runes ainda gere centenas de milhares de dólares diariamente em taxas no blockchain do bitcoin, elas só ultrapassaram US$ 1 milhão em duas ocasiões nos últimos doze dias, indicando uma tendência de queda.

O Runes é um novo padrão de criação de tokens fungíveis no blockchain da criptomoeda. O protocolo foi idealizado por Casey Rodarmor, o criador do Ordinals, que habilitou a criação de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) no Bitcoin.

O protocolo Runes está operacional há três semanas desde a sua estreia em 19 de abril, que coincidiu com o último evento de halving do bitcoin. O lançamento desencadeou uma febre entre os investidores, levando a um aumento nas taxas de transação e um recorde de ganhos para os mineradores, com mais de US$ 135 milhões em taxas apenas na primeira semana.

Dados da Dune Analytics mostram que, até 24 de abril, transações relacionadas ao Runes compunham a maioria das transações na rede Bitcoin. Em 23 de abril, o Runes reivindicou a maior participação nas transações, 81,3%, empurrando a participação das transações com bitcoin para 18,15%.

As transações do Runes diminuíram consistentemente nos nove dias seguintes até 2 de maio. A partir de 3 de maio, o protocolo começou a se recuperar. Em 4 e 5 de maio, o Runes recuperou sua participação nas transações, com um patamar acima de 60%.

A comunidade de mineração teve um aumento das taxas enquanto seus ganhos caíram significativamente após o halving do bitcoin. No entanto, em maio, a receita total dos mineradores da criptomoeda caiu para menos de US$ 30 milhões por dia.

O Runes, assim como os Ordinals, desbloqueia novos padrões de tokens no blockchain Bitcoin, oferecendo uma solução de tokenização mais eficiente que o protocolo BRC20. Isso levou a um aumento no comércio de criptomoedas meme na rede, que recentemente processou 1 bilhão de transações.