Dólar digital: quais seriam os impactos de uma stablecoin do Fed no mercado cripto global?

Por Ricardo Dantas*

Embora os EUA tenham optado por não lançar uma moeda digital de banco central (CBDC, na sigla em inglês) de varejo, o debate continua globalmente relevante. A eventual criação de um dólar digital, seja por uma mudança de governo americano no futuro, seja como reação ao avanço do yuan digital chinês, teria consequências profundas para o ecossistema cripto.

O impacto mais imediato de um dólar digital seria sentido pelas stablecoins denominadas em dólar, especialmente USDT (Tether) e USDC (Circle), que juntas representam uma capitalização de mercado superior a US$ 200 bilhões. Uma CBDC americana ofereceria praticamente o mesmo produto (dólar digital estável) com a vantagem adicional da garantia governamental plena.

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Do ponto de vista do usuário comum, a escolha entre um USDC e um dólar digital do Fed seria simples: por que confiar em uma empresa privada quando se pode ter o lastro direto do governo americano?

Para as grandes empresas emissoras de stablecoins, isso representaria uma ameaça existencial ao modelo de negócios ou uma oportunidade de se tornarem intermediárias autorizadas na distribuição da CBDC, como o modelo híbrido que o Fed considerou. Ironicamente, a ausência de uma CBDC americana e a aprovação do Genius Act funcionaram como um presente para o setor: stablecoins privadas ganharam legitimidade regulatória sem o risco de competição direta com o Estado.

Bitcoin: ameaça ou validação?

O bitcoin ocupa uma posição peculiar nesse debate. Por ser a criptomoeda mais descentralizada e resistente à censura, um dólar digital programável e rastreável poderia, paradoxalmente, fortalecer a narrativa do bitcoin como reserva de valor soberana, e especialmente entre usuários que temem controle governamental excessivo sobre o dinheiro.

Por outro lado, se uma CBDC americana fosse adotada em larga escala e funcionasse como meio de pagamento eficiente, a demanda por bitcoin como alternativa monetária poderia ser reduzida na margem. O efeito líquido depende do grau de liberdade e privacidade oferecido pelo dólar digital, algo que, na conjuntura política atual, estaria longe do ideal para os defensores da soberania financeira individual.

O Brasil no centro do debate: Stablecoins e o Dólar Digital

O Brasil ocupa uma posição peculiar nessa equação geopolítica monetária. Como maior economia da América Latina, maior exportador de commodities do mundo e com um sistema financeiro altamente digitalizado (PIX, Open Finance), o país está entre os mais bem posicionados para adotar e se beneficiar das novas tecnologias de pagamento digital.

Para o mercado cripto brasileiro, a ausência de um dólar digital americano fortalece o papel das stablecoins privadas como USDT e USDC nas operações de câmbio, exportação e proteção cambial. Exchanges já processam volumes significativos nessas moedas, que funcionam como substitutos práticos do dólar em um ambiente de câmbio restrito.

A eventual criação futura de um dólar digital, especialmente em um formato compatível com blockchain pública, poderia simplificar enormemente as operações de exportadores e importadores brasileiros, reduzindo os custos do sistema Swift e acelerando liquidações que hoje levam dias úteis. No curto prazo, porém, as stablecoins dolarizadas cumprem esse papel com crescente eficiência e legitimidade regulatória.

Por fim, a grande ironia da era digital do dinheiro é que os Estados Unidos, que criaram e dominam o sistema monetário global contemporâneo, optaram por não criar uma versão digital de sua moeda emitida pelo Estado. Em vez disso, apostaram que stablecoins privadas, reguladas pelo Genius Act, farão o trabalho de estender a hegemonia do dólar para o universo blockchain.

Para o mercado cripto global, o resultado mais provável no médio prazo é uma coexistência tensa, mas funcional, entre três mundos: stablecoins dolarizadas privadas, reguladas e cada vez mais integradas ao sistema financeiro tradicional; CBDCs soberanas de outras potências, operando em redes semi-fechadas; e criptomoedas descentralizadas como bitcoin e ether, que se posicionam como a camada de neutralidade monetária em um mundo cada vez mais fragmentado.

Para investidores, empresas e países emergentes como o Brasil, entender essa tríade não é mais uma questão acadêmica, e sim uma necessidade estratégica para navegar o próximo ciclo da economia global.

*Ricardo Dantas é CEO da Foxbit

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