Disparada no preço do bitcoin influencia alta em demais criptomoedas

O aumento nos preços do bitcoin nesta segunda-feira, 26, causaram um movimento de alta também entre as altcoins -como são chamadas todas as outras criptomoedas. Aave (AAVE), chainlink (LINK) e bitcoin cash (BCH), por exemplo, chegaram a atingir ganhos em porcentagem de dois dígitos nas últimas 24 horas.

Pela primeira vez desde 16 de junho, o bitcoin atingiu máximas acima de 40 mil dólares. A criptomoeda está sendo negociada no momento em seu sexto dia consecutivo de alta, com mais de 16% de ganhos nas últimas 24 horas.

Aave é um protocolo de código aberto que funciona no blockchain Ethereum e permite aos seus usuários realizar empréstimos e tomar emprestado uma gama de criptoativos.. Subiu 19% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Coindesk 20.

Chainlink, uma rede de oráculos descentralizada, está sendo negociada por 19,59 dólares, representando alta de 19% em 24 horas.

Bitcoin cash, criptomoeda que surgiu de um fork do bitcoin em 2017, já subiu em 14%.

Ether, o token nativo do blockchain Ethereum, está em 2.404 dólares no momento. Sua alta é de 11,1% nas últimas 24 horas.

Como tem quase 50% do valor de mercado de todos os criptoativos somados, o bitcoin costuma influenciar o preço dos demais ativos digitais - tanto para cima, quanto para baixo.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk