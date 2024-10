Autor de Pai Rico, Pai Pobre diz que vai comprar "todo o bitcoin que eu puder" em caso de queda

Robert Kiyosaki, autor do livro "Pai Rico, Pai Pobre", voltou a defender o potencial de valorização do bitcoin e o investimento na criptomoeda. Em uma publicação no X, antigo Twitter, o investidor afirmou que compraria "todo o bitcoin que eu puder" em caso de novas quedas do ativo digital, projetando ganhos futuros.

O autor falou sobre o ativo ao se referir a um cenário que, em sua visão, seria inevitável: o estouro do que ele chama de "bolha de tudo", que resultaria em um colapso de todo o mercado financeiro e em fortes desvalorizações de diferentes classes de ativos. E, em sua visão, as criptomoedas não passariam incólumes nesse caso.

Kiyosaki diz em sua publicação que o bitcoin, por exemplo, poderia despencar para a casa dos US$ 5 mil, contra os US$ 67 mil atuais. Mas isso não significa que ele recomende que os investidores se desfaçam da moeda digital, pelo contrário. Para ele, a queda seria exatamente o melhor momento para a compra.

"Tomemos como exemplo o bitcoin... ele pode cair para US$ 5 mil a moeda... e então disparar para US$ 100 mil, US$ 250 mil ou mais. Obviamente, eu compraria todo o bitcoin que eu puder nesse cenário, assim como outros ativos, já que eles estariam a preços de banana", explicou.

Nesse sentido, Kiyosaki ressaltou que um cenário de crise no mercado financeiro seria o "melhor momento para ficar rico", desde que os investidores tivessem disciplina e o capital necessários para investir em ativos no momento de baixa, esperando valorizações futuras.

Crise "de tudo"

Para o investidor bilionário, esse cenário seria inevitável devido ao ciclo expansionista e de estímulo à economia em andamento pelo Federal Reserve e pelo governo dos Estados Unidos. Kiyosaki traça esse cenário há alguns meses, com publicações alarmistas nas redes sociais. Mas, até o momento, a previsão não se concretizou.

"Anteriormente, eu estava dizendo que os investidores inteligentes agora estão vendendo ativos superfaturados e investindo em dinheiro. Por exemplo, Warren Buffet está vendendo até suas ações da Apple e acumulando muito dinheiro... dólares americanos", destacou o autor de "Pai Rico, Pai Pobre".

Ele disse ainda que "depois da 'crise de tudo'... que se segue à 'bolha de tudo'... os preparados ficarão realmente ricos... planejo ser um dos preparados... planejo ficar ainda mais rico... e quero que você fique mais rico também".