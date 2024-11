Disparada do bitcoin continua para US$ 89 mil, mas especialistas fazem alerta

O bitcoin bateu cerca de 15 recordes de preço desde o avanço de Donald Trump nas apurações de votos para presidente dos Estados Unidos. A vitória do candidato republicano gerou uma verdadeira "euforia" entre investidores de criptomoedas, que acumulam expectativas por suas promessas de campanha envolvendo transformar o país na "capital mundial de cripto". Apesar disso, especialistas fazem um alerta a investidores.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 89.241, com alta de mais de 4% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda acumula alta de mais de 20% e teve recordes consecutivos, o último em US$ 89.956.

O Índice de Medo e Ganância, usado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "ganância extrema" em 84 pontos.

"O apetite por alavancagem parece estar forte nos níveis atuais de preço, evidenciado pelo disparo nas taxas de financiamento em contratos futuros de bitcoin, observados nas principais corretoras", disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

"Isso indica confiança dos investidores na manutenção da tendência de alta na qual a criptomoeda se encontra. Porém, também indica que o mercado pode ficar mais volátil nas próximas semanas, dado o aumento do risco de liquidações que podem resultar em um efeito cascata para os preços", acrescentou.

O bitcoin vai continuar subindo?

Apesar de especialistas pedirem cautela por parte de investidores, o otimismo ainda toma conta do setor, que aguarda por decisões de política monetária e a posse de Donald Trump nos próximos meses.

"Por mais que o estopim desse movimento tenha sido um evento bastante específico, não acreditamos que a alta seja passageira. Seja por fatores cíclicos, como o halving do Bitcoin, macroeconômicos, como o corte de juros nos EUA, ou de adoção, como a entrada de investidores institucionais e possibilidade de avanços regulatórios, há fatores que demonstram que é provável que a valorização perdure por mais algum tempo. Para investidores que possuem alocação em renda variável, como ações, o mercado cripto apresenta atualmente um potencial interessante como alternativa de diversificação", disse a Hashdex, gestora brasileira de ETFs cripto , em uma carta a investidores.

"Consideramos que uma abordagem de investimentos disciplinada e serena, ou seja, seguindo o respectivo planejamento e minimizando a influência das emoções, pode contribuir para melhores resultados a longo prazo, especialmente quando lidamos com uma classe de ativos volátil como cripto", acrescentou a carta.

