Dirigente do BC inglês diz que criptomoedas podem desencadear crise global

O mercado de criptomoedas já é grande o suficiente para, no caso de um colapso, provocar uma crise global. É isso que acredita o vice-presidente do banco central inglês, Jon Cunliffe, que falou sobre o assunto na última semana.

Dizendo que "um colapso massivo no preço dos criptoativos é um cenário plausível", Cunliffe afirmou que o crescimento acelerado do bitcoin e do mercado cripto de forma geral podem ser uma ameaça ao sistema financeiro caso não sejam urgentemente regulados.

O executivo citou, em discurso, que não são apenas os maiores mercados que são capazes de desencadear grandes crises e apontou para o fato de que o mercado cripto cresceu cerca de 200% em 2021, passando de 800 bilhões de dólares para 2,5 trilhões atualmente.

"Como a crise financeira global de 2008 mostrou, você não precisa de uma proporção muito grande do setor financeiro para ativar problemas relacionados à estabilidade do sistema - o sub-prime [que desencadeou a crise na época] era um mercado de 1,2 trilhão de dólares em 2008", disse.

Cunliffe falou sobre a expansão de grandes bancos para o setor de criptoativos, o crescimento dos fundos de hedge com ativos digitais e as empresas de pagamentos que pretendem permitir o uso de stablecoins para transações como um indicativo do risco crescente.

"Quando alguma coisa no sistema financeiro está crescimento muito rapidamente, e crescendo em um espaço não regulado, autoridades financeiras precisam sentar e tomar conhecimento. Reguladores em várias jurisdições já começaram a trabalhar. Isso deve ser feito em caráter de urgência", disse.

Ao contrário do que muitos imaginam, boa parte dos envolvidos na indústria cripto são favoráveis à regulação, desde que ela não limite a inovação e a atuação das empresas do setor. Uma regulação clara, eles dizem, pode favorecer a entrada de grandes players e de mais investidores, já que muitos atualmente esbarram na falta de clareza regulatória para explorar e se envolver com este mercado.

"A regulação do espaço cripto é bem-vinda, porque vai atrair maior interesse e mais capital, e isso já está acontecendo, mas é um exagero dizer que o setor ameaça a estabilidade financeira"", disse Martha Reyes, da corretora Bequant, à Forbes.

Jon Cunliffe tem monitorado o mercado cripto há alguns anos, não apenas como funcionário de alto escalão do Banco da Inglaterra, mas também como consultor do Conselho de Estabilidade Financeira do G-20 e do Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês). Ele é conhecido por seu posicionamento contra o setor, convocando uma regulação rígida do mercado.

