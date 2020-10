CEO da Binance: moedas digitais de bancos centrais põem bitcoin em risco

CEO da Binance, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, Changpeng “CZ” Zhao, vê riscos para o Bitcoin caso o desenvolvimento de moedas digitais por bancos centrais seja bem-sucedido.

As chamadas CBDCs — sigla em inglês para Central Banks Digital Currencies (Moedas Digitais de Bancos Centrais) —, ganharam popularidade no último ano, especialmente após o anúncio da iniciativa chinesa.

Em entrevista à Fortune, CZ falou sobre o assunto ao ser questionado sobre o yuan digital, a criptomoeda emitida pelo Banco Popular da China, o banco central chinês.

“Se algum governo desenvolver uma criptomoeda que tenha menos restrições, seja mais rápida e mais barata para os usuários, isso ameaçaria o bitcoin. Mas isso é bom para a indústria, é apenas algo melhor do que bitcoin, e que iria substituí-lo”, disse.

Ao mesmo tempo, CZ mencionou também que não acredita que as CBDCs consigam oferecer a mesma liberdade do bitcoin, pois tendem a ser altamente centralizadas e controladas.

Ele acrescentou ainda que as CBDCs, num primeiro momento, podem beneficiar o mercado de criptomoedas, pois legitimam o sistema e ajudam a educar os usuários sobre a tecnologia.

Para CZ, apesar de ainda não ser possível afirmar que exista uma “corrida” entre as maiores economias do mundo para lançar suas próprias moedas digitais, é provável que isso aconteça em breve.

Atualmente, a China é primeira grande economia com um projeto avançado sobre o assunto, mas outros países já indicaram que podem seguir o mesmo caminho — como o Brasil, onde o banco central lançou um grupo de estudos sobre o tema e seu atual presidente, Roberto Campos Neto, disse acreditar no lançamento do real digital até 2022.