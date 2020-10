Tudo que você precisa saber sobre Bitcoin

O que é o Bitcoin?

O Bitcoin é a moeda digital mais conhecida do planeta, e representa um dos ativos financeiros que mais desperta interesse de pequenos, médios e grandes investidores. Seus números impressionam: começou sendo vendida a menos de USD 1 em 2010 – ano das primeiras cotações da moeda -, teve seu maior pico em quase USD 20.000,00 e atualmente está valendo cerca de USD 9.000,00.

Mas o que, além dos números, desperta tanta curiosidade em participantes experientes do mercado de investimentos (e também de leigos), que enxergam no Bitcoin uma possibilidade de ganhos financeiros agressivos?

Uma das respostas está no potencial tecnológico de processamento de dados, que é pouco discutido, mas essencial para o mundo da tecnologia da informação e para as inovações que transformam a nossa realidade. A revolução digital trouxe, de forma geral, a necessidade de novas formas de processamento e o Bitcoin, juntamente às criptomoedas, abre esse espaço.

Satoshi Nakamoto e o começo do Bitcoin

Esse é o pseudônimo de quem criou o Bitcoin supostamente. Suposto porque existe a possibilidade do criador ser, na verdade, um grupo. Existe uma série de teorias misteriosas a respeito de quem realmente é Satoshi, mas todas elas até agora (2019) são apenas especulações.

A primeira aparição da figura de Satoshi foi em 2008, em um grupo de discussões chamado The Cryptography Mailing. Lá, Satoshi apresentou o Bitcoin e pouco tempo depois o lançou.

Nessa época, o Bitcoin era um conceito complexo e consideravelmente inovador, até mesmo para quem trabalhava com tecnologia. Poucas pessoas tinham, de fato, ideia de que a moeda teria algum tipo de valor real. Para muita gente, o Bitcoin seria uma moeda digital com valor no mundo digital, exclusivamente.

Uma das primeiras transações de Bitcoin chega a ser surpreendente com o entendimento que temos hoje sobre o assunto. Um dono de bitcoins trocou, em 2010, cerca de 10.000 bitcoins por duas pizzas grandes, que na época custavam USD 25. Em outras palavras o preço de 1 bitcoin nessa transação foi de USD 0,0025. A ordem de grandeza hoje se inverteu: com USD 10.000,00, você compra 1 bitcoin. Detalhe: só se passaram 10 anos desde a criação da moeda e o preço teve uma ascensão gigantesca. Definitivamente, aquelas foram as pizzas mais caras da história.

Outra curiosidade interessante é que o primeiro nome de Satoshi acabou virando uma das identificações para frações do Bitcoin. Funciona assim: um bitcoin possui oito casas decimais e um satoshi é a menor fração da moeda. Isso significa que 1 bitcoin equivale a 100.000.000 (100 milhões) de satoshi. Essa fração serve justamente para que a moeda tenha valor também de forma dividida.

Como funciona o Bitcoin

Essa é uma pergunta frequente e que costuma causar confusão. Vamos explicar de maneira rápida – em outros artigos pretendemos explorar o assunto com detalhes mais técnicos – o funcionamento do protocolo para você entender que o Bitcoin não é algo impossível de rastrear.

Em termos técnicos, o Bitcoin é um mero registro. Ele funciona por meio um livro de registros compartilhado e público chamado Blockchain. É alterando valores destes registros que a rede do Bitcoin faz suas transações.

Os registros são compartilhados entre vários computadores – de supercomputadores a computadores pessoais como os nossos – ao redor do mundo conectados em uma grande rede, refletindo os resultados das transações. Vale ressaltar que todas as transações são assinadas criptograficamente, que a validade de uma transação pode ser facilmente verificada através desta criptografia e que no entanto as chances de falsificar esta criptografia são praticamente nulas. Em outras palavras: é quase impossível fraudar o Blockchain.

O que é minerar Bitcoin?

A mineração, apesar de parecer para muitos apenas uma forma de adquirir bitcoins, na verdade é um sistema distribuído de consenso. O que isso quer dizer? Que a mineração é, na verdade, um processo usado para disseminar todas as novas transações válidas para os computadores da rede. Onde o computador que realiza esse processo recebe uma quantidade de bitcoins como recompensa pelo trabalho.

Isso permite que a rede seja neutra. Em outras palavras, uma vez que uma transação entra nos registros distribuídos, ela vai continuar sendo válida e nunca poderá ser contestada, já que possui confirmações de diversos computadores em todo o mundo sem um viés subjetivo. É uma propriedade chamada de imutabilidade que serve para evitar fraudes financeiras de duplo gasto.

Mas como esse processo de confirmação da transação ocorre?

É aqui que entra o termo “Blockchain”: As transações que aguardam confirmação são agrupadas em um bloco por algum computador da rede. Esse mesmo computador resolve um problema matemático que lhe garante o direito de transmitir este bloco para os outros computadores da rede. Neste processo uma referência ao último bloco transmitido é adicionado ao conteúdo deste novo bloco de forma que se forme uma cadeia de blocos (“Blockchain”).

O Bitcoin no Brasil

O Bitcoin, assim como as outras criptomoedas, chegou também ao Brasil há alguns anos, fomentando um mercado específico de investimentos. No início, o sistema caminhava sem regulamentação. Várias empresas negociando bitcoins e moedas digitais surgiram, umas honestas, outras nem tanto.

O fato é que nos últimos anos o mercado de criptomoedas vem passando por algum escrutínio dos órgãos reguladores. Uma série de regulamentações estão sendo elaboradas para evitar grandes fraudes que vem poluindo este mercado.