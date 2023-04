Desenvolvedores brasileiros lançam jogo de futebol que une blockchain e NFTs

Um grupo de desenvolvedores brasileiros anunciou o lançamento da versão de testes de seu game baseado em NFTs, chamado "Olefoot". O jogo segue a linha de jogos de cartas e é semelhante ao famoso "Cartola", mas sem ligação com os campeonatos nacionais. Nele, o jogador precisa montar sua escalação com as cartas dos jogadores de futebol e desafiar outros usuários para uma partida.

Assim como o "Axie Infinity", a atual versão do jogo é gratuita, ou seja, os jogadores não precisam pagar nada para participar do game. No entanto, também é possível comprar colecionáveis que representam jogadores reais que possuem parceria com o "Olefoot".

Os NFTs dos jogadores reais possuem características como velocidade, passe, marcação, finalização, fair play, drible, desgaste e valor de mercado. Em breve, o jogo também disponibilizará cartas que potencializam cada atributo dos jogadores. Os desenvolvedores destacam que o game permite aos usuários fazer alterações nas táticas de jogo, posicionamento e mentalidade dos atletas durante a partida, entre outras decisões relacionadas ao desempenho do time.

André Figer, primeiro conselheiro da "Olecoin", projeto cripto por trás do game, destacou que será possível participar de ligas ranqueadas e fazer propostas para comprar atletas de outros times. "O 'Olefoot' permite aos usuários serem donos de times e enfrentar clubes reais com seus times de NFTs", disse.

Foco em DeFi

Figer explica também que os jogadores podem adquirir NFTs de um estádio próprio e comprar atualizações para aumentar a quantidade de torcedores e a renda em cada partida. O game inclui itens como estacionamento, centro de treinamento, centro médico e academia, com planos futuros para expandir as estruturas e negociar com bancos ou exchanges para disponibilizar serviços financeiros para os clubes.

Junto com o game, os desenvolvedores também lançaram um token, o OleFy, que funcionará como cripto nativa do game e será usada nas transações e recompensas pagas ao jogadores. Guilherme Nunes, cofundador da Olecoin, celebrou o lançamento destacando a intenção da empresa de trazer o mercado de blockchain para o futebol.

Nunes afirma ainda que o token OleFy tem como foco o ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês), junto com um sistema de staking. Nele, os donos dos pools recebem 5% como marketing de afiliado e um percentual sobre todas as OleFy geradas entre os participantes do pool. A pré-venda do token foi realizada na Pink Sale, atingindo 50 BNBs em menos de 1 hora e totalizando 183 BNBs.

