Axie Infinity: vale a pena jogar o novo lançamento da franquia?

Após ter sido adiado por conta de um ataque hacker em sua plataforma, o novo lançamento de Axie Infinity foi ao ar na última quinta-feira, 7, propondo novas opções de jogo bastante aguardadas pela comunidade.

O Origin é mais um jogo com a temática de “monstrinhos” de Axie Infinity, e conta com uma nova criptomoeda, a moonshards. Runas e encantos dão poderes especiais aos monstrinhos, que podem competir em uma nova arena. Além disso, a organização de Axie Infinity adicionou dois novos personagens, Buba e Olek, que são gratuitos para quem quiser jogar sem precisar comprar suas versões em NFT.

Em entrevista à EXAME, Heloísa Passos, CEO da Sp4ce Games e dona da maior comunidade de Axie Infinity e jogos play-to-earn do Brasil, comentou as novidades do jogo e suas primeiras impressões. “Se antes era uma fórmula muito certinha de cartas, agora você tem diferentes coisas para implementar dentro da estratégia do jogo. Você tem runas agora, então você tem novas formas de queima de SLP”, disse a executiva.

O novo jogo promete para aqueles que gostam de RPG e jogos como Magic: The Gathering, de acordo com a CEO da Sp4ce Games, que é fã dos jogos de cartas. “Aumentou bastante o número de cartas dos Axies, e agora temos as runas para fazer combinações. Então é para pessoas que gostam de combinar e entender novas estratégias”, comentou.

Segundo Heloísa, o momento é ideal para aqueles que sempre tiveram curiosidade em jogar Axie Infinity, mas tinham receio ou dificuldades financeiras para investir o valor necessário nos NFTs do jogo. “No ápice do Axie Infinity, muita gente reclamava ‘Mas como eu vou investir se eu nem sei se eu vou gostar?’, então é muito interessante porque você vai colocar outras pessoas para conhecer o jogo”, explicou.

A @SkyMavisHQ anunciou hoje a captação de US$ 150 milhões para cobrir o reembolso das vítimas de um ataque hacker que atingiu a @Ronin_Network e usuários de @AxieInfinity! 🚀A @binance liderou a rodada que contou com gigantes como @animocabrands, @a16z e @paradigm — Future of Money (@futofmoney) April 6, 2022

Axie Infinity é o principal jogo em blockchain da atualidade, e um fenômeno que ainda não deixou de fazer sucesso, apesar de ter sofrido com algumas quedas no entusiasmo dos jogadores. Pioneiro no modelo play-to-earn, ou “jogue para lucrar” em português, o jogo oferece recompensas em criptomoedas pelas batalhas e tarefas concluídas a partir dos “Axies”, personagens de monstrinhos em NFTs.

Jogadora desde 2020 e especialista no modelo play-to-earn, Heloísa acredita que os novos personagens Buba e Olek trazem consigo uma oportunidade de democratização para Axie Infinity, e prevê que o modelo poderá transicionar de play-to-earn para “play-and-earn” no futuro, onde os jogadores serão recompensados por se divertir ao desfrutar de uma jogabilidade aprimorada e que gere entretenimento.

O lançamento do último dia 7 ainda é uma versão antecipada do que será o jogo. Por isso, o progresso no Origin será resetado quando a sua versão completa for disponibilizada, o que pode ser desanimador para muitos jogadores. No entanto, pode valer a pena praticar e coletar alguns Axies nesta versão do jogo, já que, se fizer sucesso, o lançamento pode atrair uma maior demanda pelos “monstrinhos” no futuro.

