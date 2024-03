Desenvolvedor que inspirou criador do bitcoin diz que criptomoeda vai subir para US$ 100 mil

Adam Back, um desenvolvedor que foi responsável por criar um sistema anti-spam que acabou dando origem ao bitcoin, compartilhou uma análise na última quinta-feira, 21, que chamou a atenção pela constatação de que o lançamento de ETFs da criptomoeda nos Estados Unidos ainda não foi precificado, abrindo espaço para mais valorização do preço do ativo.

Back compartilhou suas reflexões em uma publicação feita no X, antigo Twitter, em que fez a afirmação sobre a falta de precificação dos fundos. Ele destacou que, no momento, o mercado ainda estaria sendo influenciado pelo forte fluxo de saída de investimentos no ETF da Grayscale.

O fundo da empresa existe há alguns anos no mercado, mas apenas em janeiro recebeu a autorização da SEC para ser convertido em um ETF. Desde então, ele tem perdido investidores diariamente, que estão realizando lucros em meio à alta do bitcoin e o fim da defasagem do fundo em relação ao preço da criptomoeda.

O desenvolvedor comentou ainda que muitas empresas falidas, como a FTX, estão vendendo suas participações no ETF, mas que isso "vai acabar daqui a alguns dias". A tendência depois disso, avalia Back, é que o mercado passe a efetivamente precificar o tamanho dos investimentos nos outros fundos.

Ele ressaltou também que espera que cada vez mais plataformas de investimento passem a oferecer os ETFs de bitcoin, atraindo mais capital e aumentando a demanda pela criptomoeda. Com isso, o padrão será de saldo positivo de aportes nos fundos.

Por fim, Back espera que os balanços das corretoras de criptomoedas entrem em queda, reduzindo a quantidade de bitcoin disponível para negociação no mercado. Com uma oferta efetiva menor, o preço do ativo tende a valorizar.

Além de compartilhar seu raciocínio, Adam Back disse ainda que acredita que o bitcoin vai chegar a US$ 100 mil nesse cenário, e que as pessoas que venderam o ativo antes disso "deveriam deixar as corretoras e suas carteiras frias", ou seja, abandonar o mercado cripto.

Essa não é a primeira vez que Back compartilha análises otimistas sobre o preço da criptomoeda. Em agosto de 2023, ele fez uma aposta de que o preço do ativo ai chegar a US$ 100 mil até o fim de março de 2024. Atualmente, ele está cotado a US$ 64 mil, com um recorde de preço de US$ 73 mil.

