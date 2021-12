Demanda por opções de compra de ether aumenta e pode indicar nova alta

Fluxos de alta notáveis atingiram o mercado de opções de ether na manhã desta segunda-feira, 20, indicando a esperança de uma recuperação antes do final do ano.

A Paradigm, instituição focada em OTC, observou que 18.500 contratos de opção de compra de 4.400 dólares e 14 mil contratos da opção de compra de 4.200 dólares foram negociados durante a última madrugada, durante o horário comercial asiático. Essas negociações com vencimento em 31 de dezembro foram executadas na Paradigm e contabilizadas na Deribit, a principal corretora de opções de criptomoedas por volume e contratos em aberto.

Uma opção de compra dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o ativo a um preço pré-determinado em ou antes de uma data específica. Um comprador desse tipo de opção está implicitamente otimista em relação ao ativo.

Embora o principal caso de uso das opções seja proteger a exposição do mercado à vista ou de futuros de movimentos inesperados de alta ou baixa, os especuladores às vezes apostam no ativo simplesmente comprando opções de compra ou de venda.

“As duas negociações foram feitas ao vivo e parecem ser uma grande aposta para um movimento de alta no final do ano”, afirmou Patrick Chu, diretor de vendas institucionais e negociação da Paradigm.

Teoricamente, a opção de compra de 4.400 dólares representa uma aposta de que o ether se estabeleceria acima desse nível em 31 de dezembro. No entanto, os compradores podem ajustar as posições antes do vencimento se o preço do ether subir rapidamente, aumentando o valor das apostas otimistas.

Observe que as opções de compra out-of-the-money (OTM) superiores ao preço de mercado atual do ativo (CMP) estão relativamente baratas em comparação com as que estão no CMP ou abaixo e tendem a ganhar valor significativo em um movimento repentino para cima. Assim, os investidores costumam comprar opções OTM em uma tentativa de obter ganhos desproporcionais.

Apesar da atividade de compra considerável nas opções de compra de 4.200 e 4.400 dólares, o mercado geral de opções ainda sinaliza cautela.

-

De acordo com dados obtidos pela Skew, empresa de pesquisa de derivativos cripto, as variações das opções de compra de uma semana, um mês, três meses e seis meses são positivas, um sinal de que as opções de venda ou apostas na queda atraem preços ou demanda mais altos do que as opções de compra.

O ether é negociado atualmente perto de 3.800 dólares, com uma queda de 3% nas últimas 24 horas. O token que abastece o blockchain da Ethereum parece ter encontrado aceitação abaixo de uma linha de tendência de alta de cinco meses.

-

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok