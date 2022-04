DeFi: como ter renda passiva com suas criptomoedas?

Sendo representadas pela primeira vez com o surgimento do bitcoin, as finanças descentralizadas, ou DeFi, têm ganhado cada vez mais espaço dentro do ecossistema dos criptoativos.

Por oferecer serviços e produtos financeiros que antes só eram ofertados por bancos ou outras entidades centralizadas, as finanças descentralizadas oferecem aos usuários uma série de possibilidades de uso para seus criptoativos, que inclusive, podem gerar renda passiva para seus detentores.

Mas quais são esses casos de uso? Quais são os tipos de plataformas dentro de DeFi? E como é possível obter uma renda passiva dentro do setor?

Nesta edição do podcast do Future of Money, Lucas Yamamoto, Lucas Josa e Gustavo Matos discutem sobre as principais aplicações dentro do setor de DeFi e explicam quais são as estratégias para gerar renda passiva com seus criptoativos:

