Gustavo Mee, especialista do Future of Money, possui mais de 1 milhão de seguidores das redes sociais. Por lá, ele explica de forma simples sobre assuntos complexos da tecnologia. No entanto, Gustavo Mee passou por uma longa trajetória em que foi vendedor, enfrentou desafios de saúde e outras adversidades até emergir como um influenciador do universo digital.

Com origens humildes, o especialista foi diagnosticado aos nove anos com uma doença no pâncreas que poderia atrapalhar a sua trajetória. Mas ao longo do tempo, Gustavo se debruçou nos estudos e pesquisas. Segundo o influenciador à EXAME, a intenção era “decifrar os caminhos dos mais prósperos magnatas globais”.

Esse anúncio da Mynt não foi escrito por uma Inteligência Artificial. Mas somos tecnológicos. Nossa segurança é de ponta e nossa curadoria, de excelência. O que falta para você investir em crypto com a Mynt?

Gustavo chegou a ter de interromper os estudos na faculdade para vender doces e foi assim que ele iniciou no empreendedorismo. Lidando com finanças e pagamentos em seu dia a dia de empreendedor, Gustavo foi atraído pelo tema e como a tecnologia poderia impactar na forma com que se lida com o dinheiro.

Ele passou por diversos negócios, desde máquinas de cartão, eventos, restaurantes e até cosméticos, mas percebeu na tecnologia a sua principal oportunidade. Antes da inteligência artificial, Gustavo obteve destaque no universo das criptomoedas, mas sofreu com mercados de baixa e a pandemia de covid-19.

"Como ganhar dinheiro na internet?"

Depois de uma clássica pesquisa no Google: “Como ganhar dinheiro na internet?”, Gustavo teve a ideia de fazer vídeos para a internet falando sobre o seu conhecimento de tecnologia. Em alguns meses, ele conquistou uma legião de seguidores no TikTok, que somam mais de 1 milhão atualmente.

Empresas como Binance, TikTok, DaoMaker e fundos de venture capital notaram o seu potencial. Gustavo também abriu empresas e startups nesse meio tempo. Agora, ele é especialista do Future of Money, da EXAME. Através de aulas didáticas, ele quer ajudar as pessoas a entenderem como as novas tecnologias vão mudar a forma investir, trabalhar, e a sociedade como um todo, em um futuro nada distante.

Segundo ele, “determinação, paixão e a capacidade de se reinventar podem transformar sonhos em realidade, mesmo diante dos maiores desafios. Com coragem e visão, nada é inatingível”, concluiu Gustavo à EXAME.

