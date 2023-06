Como a inteligência artificial vai mudar o seu trabalho? Especialista responde

A inteligência artificial (IA) veio para ficar em 2023 com programas como o ChatGPT. Mas para além dos textos realistas e a execução de funções básicas, a tecnologia ainda tem o potencial de evoluir muito mais.

O que pode animar alguns também assusta outros, que temem perder o emprego para a inteligência artificial. Mas será mesmo que isso irá acontecer? E as profissões que a inteligência artificial pode gerar, como funcionam?

Descubra tudo sobre a tecnologia que irá dominar o futuro e já está presente em boa parte do seu dia a dia em uma entrevista do Future of Money com Gustavo Mee, especialista em inteligência artificial:

