Criptomoedas sofrem correção e analista pede cautela: tendência ainda é de baixa

Por Lucas Costa*

O bitcoin teve correção nos últimos dois dias, acompanhando o movimento dos mercados globais e aversão ao risco.

O S&P 500 tem queda de 2,77%, enquanto o dólar global (DXY) permanece estável. O índice americano formou fundo mais alto que o anterior em 3.790 e ensaiou um movimento de recuperação, que falhou em superar a linha de tendência de baixa que havíamos marcado.

A sequência de falha de rompimento de fundo e falha de rompimento de topo sugere um mercado mais lateralizado para os próximos dias. O próximo suporte é o fundo anterior.

O bitcoin tem estabilidade durante os últimos dias, após ter subido mais de 20% na semana anterior. A tendência no médio prazo ainda é de baixa, mas perdeu força com a falha de rompimento do fundo anterior em US$ 15.200. No curto prazo, o movimento de recuperação provocou o rompimento da média móvel de 200 períodos em US$ 19.500 sinalizando aumento da pressão compradora.

O cenário para os próximos dias é de continuidade da recuperação, caso o preço permaneça acima da média móvel de 21 períodos, com próximos objetivos em US$ 25.000 e US$ 32.000

Solana

A Solana tem movimento de correção, após ter rompido o topo anterior na última semana. O gráfico diário tem cruzamento da média móvel de 21 e 50 períodos, indicando aumento da pressão dos compradores. A tendência de médio prazo é de baixa, mas faz tentativa de reversão para alta nos próximos menores e encontra resistências.

A média móvel de 200 períodos em US$ 26,50 é uma faixa que pode atrair vendedores para a cripto. Sugerimos cautela nas operações de curto prazo.

Cardano

A Cardano foi um destaque na última semana, mas faz correção nos últimos dias. A cripto falhou em romper o fundo anterior em US$ 0,24, com aumento da pressão compra e short squeeze na ponta vendida do par. Acreditamos em continuidade da melhora no curto prazo, ainda que em proporções menores. As próximas resistências são US$ 0,40 e US$ 0,60.

Polkadot

Polkadot teve aumento de volume expressivo nas últimas semanas, mas encontrou resistência na média móvel de 200 períodos. No gráfico diário, temos cruzamento da média móvel de 21 e 50 períodos, indicando uma tentativa de reversão de baixa para alta.

O nosso cenário é de continuidade da recuperação, enquanto o preço permanecer acima da média móvel de 21 períodos em US$ 5,26.

Avalanche

Avalanche é um destaque com alta de mais de 45% nesse mês de janeiro em relação ao fechamento anterior. A altcoin tem tendência de baixa no médio prazo, mas faz tentativa de reversão para alta no curto prazo. A cripto sentiu resistência na média móvel de 200 períodos (seguidor da tendência de médio prazo) e pode fazer correção nos próximos dias. O principal suporte é a média móvel de 21 períodos em US$ 14,50, região que pode ter nova atuação da ponta compradora.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

