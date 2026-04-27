Petrobras sobe com petróleo mas tem efeito limitado no Ibovespa; dólar cai

O Ibovespa abriu as negociações desta segunda-feira, 27, estável, com leve viés de alta. Por volta das 10h50, o principal índice da B3 registrava ligeiro avanço de 0,12%, aos 190.966 pontos, praticamente sem variação relevante. No mesmo horário, o dólar operava em queda de 0,57%, cotado a R$ 4,969, renovando os menores níveis desde março de 2024.

Dos 82 papéis que compõem o Ibovespa, a maioria, 39, operavam estáveis. Entre eles, as bluechips, ações de grandes empresas, como Vale (VALE3) e bancos. Entre as altas, Usiminas (USIM5) avançava 4,73% a maior alta do dia após divulgação de balanço na sexta, 24, seguida por Assaí (ASAI3), com alta de 3,40%.

As ações das petroleiras também operavam em alta, como Petrobras (PETR3 e PETR4), que sobe 2,03% e 2%, respectivamente. No campo oposto, Cury (CURY3) registra a maior queda do dia, com recuo de 3,54%.

Juros e guerra no Irã no radar

O movimento ocorre em um início de semana encurtado pelo feriado do Dia do Trabalho, na sexta-feira, 1°, mas marcado por uma agenda econômica intensa no Brasil e no exterior.

Ao longo dos próximos dias, decisões de política monetária devem concentrar a atenção dos investidores, com reuniões de bancos centrais no Japão, Estados Unidos, Brasil, zona do euro e Inglaterra. Nos EUA, também estão no radar os dados de inflação medidos pelo PCE, indicador acompanhado de perto pelo Federal Reserve (Fed, o BC do país).

No Brasil, além da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), o mercado acompanha a divulgação do IPCA-15, a prévia da inflação, e do IGP-M, indicadores que ajudam a calibrar as expectativas para a trajetória de juros e inflação.

No cenário geopolítico, há sinais ainda incertos de possível avanço nas negociações envolvendo o Irã. Segundo o portal Axios, o país teria comunicado aos Estados Unidos, por meio de intermediários, uma proposta de negociação em etapas, começando pelo fim do conflito e avançando para temas como o Estreito de Ormuz e questões nucleares.

Ainda assim, o presidente americano Donald Trump adotou um tom mais duro no fim de semana, ao cancelar o envio de emissários ao Paquistão e afirmar que os EUA “têm todas as cartas”, enquanto o Irã “nenhuma”.

Em meio a esse pano de fundo, os preços do petróleo operam em leve alta nesta manhã. O Brent, referência global, sobe 1,62%, a US$ 107,05 o barril, enquanto o WTI, referência nos Estados Unidos, avança no mesmo ritmo, cotado a US$ 95,95.