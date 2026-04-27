Stablecoins e agentes de IA: infraestrutura financeira das próximas décadas?

Os pagamentos invisíveis já são realidade ou ainda estão em construção? Como agentes inteligentes e stablecoins podem transformar a forma como lidamos com transações do dia a dia, trazendo mais confiança, fluidez e automação para o mercado financeiro?

No podcast do Future of Mone, recebemos Rafael Goulart, Country Manager da Pomelo no Brasil, para discutir o futuro da infraestrutura de pagamentos na América Latina, a expansão das stablecoins e o papel da tokenização como serviço.

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