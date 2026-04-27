Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Stablecoins e agentes de IA: infraestrutura financeira das próximas décadas?

**Subtítulo:** Episódio discute como pagamentos invisíveis, stablecoins e tokenização podem transformar a infraestrutura financeira na América Latina

(Reprodução/Reprodução)

(Reprodução/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 27 de abril de 2026 às 09h30.

Tudo sobreTecnologia
Saiba mais
yt thumbnail

Os pagamentos invisíveis já são realidade ou ainda estão em construção? Como agentes inteligentes e stablecoins podem transformar a forma como lidamos com transações do dia a dia, trazendo mais confiança, fluidez e automação para o mercado financeiro?

No podcast do Future of Mone, recebemos Rafael Goulart, Country Manager da Pomelo no Brasil, para discutir o futuro da infraestrutura de pagamentos na América Latina, a expansão das stablecoins e o papel da tokenização como serviço.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:TecnologiaCriptoativosTokenização

Mais de Future of Money

Quando um almirante de 4 estrelas fala em bitcoin, o mundo deveria ouvir

24/7: a convergência entre IA e cripto está redefinindo o trading global

Da arquibancada ao capital: como a tecnologia começa a redesenhar a economia global do esporte

IOF sobre stablecoins: o 'Custo Brasil' não pode ser 'Custo Cripto'

Mais na Exame

Mercados

Berkshire chega à semana do encontro de acionistas com queda de 13% em um ano

Esporte

Endrick deixa futuro em aberto após empréstimo ao Lyon

Pop

Shakira em Copacabana: quando será o show e onde assistir online

Ciência

Como essa startup está tentando encontrar a cura para a insuficiência renal em gatos