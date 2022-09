Criptomoedas sinalizam recuperação em dia de payroll: bitcoin volta a US$ 20 mil e ether sobe 4%

Nesta sexta-feira, 2, as criptomoedas movimentam US$ 61,9 bilhões enquanto buscam pela estabilidade de preços. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 1 trilhão de acordo com dados do CoinGecko, seus principais ativos encerram a semana útil no verde, ainda que de forma sutil.

O bitcoin, principal criptomoeda, é cotado a US$ 20.344 no momento, com alta de 1,84%, de acordo com dados do CoinMarketCap.

“Os últimos 6 dias têm sido de compressão da volatilidade para o preço do Bitcoin, o que deve estimular um rompimento para algum dos lados nos próximos dias”, comentou Ayron Ferreira, analista chefe da Titanium Asset Management.

A classe de ativos continua respondendo aos dados da economia norte-americana. Neste sentido, hoje espera-se que os dados de emprego dos EUA chamados de payroll tenham impacto no preço do bitcoin e das principais criptos.

Segundo Ayron Ferreira, especialistas do setor esperam que em agosto tenham sido criadas 300 mil vagas de emprego e que a taxa de desemprego permaneça estável em 3,5% no país.

“Números acima disso possivelmente levarão a mais quedas no mercado cripto e de ações, uma vez que deve reforçar uma postura mais dura do Fed na decisão sobre os juros no dia 21, para conter a inflação”, comentou Ayron Ferreira.

Por outro lado, o ether sobe 4,44% nesta sexta-feira, 2. A moeda nativa da rede Ethereum é cotada a US$ 1.633 enquanto uma importante atualização em seu blockchain se aproxima. Agendada para iniciar na próxima terça-feira, 6, a “The Merge” vem influenciando o preço da criptomoeda desde julho.

No entanto, no cenário semanal, mensal e anual, o ether segue em queda, de acordo com dados do CoinMarketCap.

“É possível alguma recuperação do preço no curto prazo. Porém, para um prazo maior, o cenário ainda é de aversão a risco e não favorável para os criptoativos”, concluiu Ayron Ferreira.

