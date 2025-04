Criptomoedas pareadas ao ouro disparam e são nova tendência com incerteza no mercado

A combinação de incerteza e volatilidade que se disseminou pelo mercado financeiro acabou afastando muitos investidores do mundo das criptomoedas, mas alguns ativos digitais também se beneficiaram desse cenário. Entre esses destaques positivos estão as chamadas stablecoins de ouro.

Essas criptomoedas são mais conhecidas no mercado por serem pareadas ao ouro. Isso significa que, idealmente, 1 unidade da stablecoin vai sempre ter o mesmo preço do ouro no mercado à vista. Na prática, nem sempre a paridade total é atingida, mas os valores costumam ser próximos.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

A lógica por trás dessas criptomoedas é a mesma que caracteriza as stablecoins de dólar, que são pareadas à moeda norte-americana. Mas, em meio à busca de investidores por ativos seguros, são essas stablecoins do minério que estão atraindo mais capital.

Os dois principais destaques do segmento são a Paxos Gold (PAXG) e a Tether Gold (XAUT). Recentemente, os dois ativos dispararam e atingiram novas máximas históricas, em um preço acima dos US$ 3,3 mil. O movimento refletiu o próprio recorde do ouro.

A disparada das duas stablecoins representou uma alta de 24,15% da PAXG e 23,7% da XAUT. Atualmente, a Tether Gold é responsável por cerca de 39% de toda a capitalização das stablecoins de ouro, enquanto a Paxos Gold é responsável por 35%.

A forte alta dessas criptomoedas ocorreu exatamente entre o final de março e o início de abril. Na época, quase todas as principais criptos do mercado operaram em forte queda, mas as stablecoins pareadas ao ouro conseguiram atrair investidores interessados em ativos e proteção.

A valorização desses ativos também ocorre enquanto investidores buscam opções mais simples de investimento no minério. É o caso dos ETFs de ouro, que também têm registrado fluxos recordes de aportes nas últimas semanas. A maior parte dos aportes têm vindo de investidores nos Estados Unidos.

Apenas no primeiro trimestre de 2025, houve uma criação de US$ 42,7 milhões em novas unidades de criptomoedas pareadas ao ouro, refletindo a demanda de investidores. Mesmo assim, o segmento ainda é pequeno no mercado cripto, com uma capitalização de cerca de US$ 1,4 bilhão.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok