Desdolarização com guerra tarifária permitirá que bitcoin assuma "papel monetário", diz VanEck

Matthew Sigel, líder de pesquisa em ativos digitais da VanEck, afirmou em um relatório divulgado em 8 de abril que um processo de "desdolarização" em meio à guerra tarifária iniciada pelos Estados Unidos pode fazer com que o bitcoin assuma um "papel monetário" na economia global.

No comunicado, Sigel destacou que as decisões do governo Trump "reacenderam as tensões comerciais globais e aumentaram o risco de fragmentação monetária e geopolítica". Apesar do cenário aumentar a incerteza econômica global, ele pode beneficiar o bitcoin.

"O bitcoin inicialmente caiu de US$ 85 mil para a faixa de US$ 81 mil após o anúncio [das tarifas] e caiu ainda mais no fim de semana, mas ainda superou o Nasdaq em todos os principais períodos — 1 semana, 1 mês, acumulado no ano e nos últimos 1, 2, 3, 5 e 10 anos", pontuou Sigel.

O especialista avalia que um crescimento mais lento não é exatamente positivo para a criptomoeda, mas que um cenário de recessão global pode levar o Federal Reserve a cortar as taxas de juros nos Estados Unidos. Com isso, o ativo teria as "mesmas condições de liquidez em que historicamente se destacou".

"Ao mesmo tempo, a instrumentalização da infraestrutura comercial e financeira continua a impulsionar o interesse em trilhos de liquidação neutros. Esse interesse não é mais teórico", comentou o analista. O cenário reflete uma busca por reduzir a dependência do dólar e do sistema norte-americano.

Sigel cita como exemplo a decisão da China e da Rússia de liquidarem transações de energia usando bitcoin e outras criptomoedas, contornando as sanções dos Estados Unidos. A Bolívia também anunciou a intenção de adotar uma estratégia semelhante.

"Esses são os primeiros sinais de que o bitcoin está evoluindo de um ativo especulativo para uma ferramenta monetária funcional, especialmente em economias que buscam contornar o dólar e reduzir a exposição aos sistemas financeiros liderados pelos Estados Unidos", disse o executivo.

O líder da VanEck avalia ainda que o comportamento recente da criptomoeda indica que ela "pode estar se desvinculando de antigas sensibilidades macroeconômicas "pode acelerar a adoção de criptomoedas como uma camada de liquidação alternativa" internacional.

