Criptomoedas movimentam US$ 100 bilhões em 24h, bitcoin volta a subir e chainlink dispara 12%

O mercado de criptomoedas inicia esta quarta-feira, 8, aquecido. Movimentando US$ 20 bilhões a mais que no dia anterior, o volume de negociação do setor foi de US$ 100,5 bilhões nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinGecko. Além disso, o valor de mercado de todas as criptos subiu 2,5%.

O bitcoin voltou a subir acima dos US$ 30 mil, depois de ter perdido a faixa de preço novamente na última terça-feira, 7. Negociado por US$ 30.324, apresenta alta de 3,8% nas últimas 24 horas, de acordo com o CoinGecko. Notícias de que políticos dos EUA estariam desenvolvendo uma abordagem amigável para regulação do criptoativo no país podem ter impulsionado o otimismo de investidores.

No entanto, de acordo com especialistas, as perspectivas ainda são de queda no curto prazo para a maior criptomoeda do mundo. Segundo Lucas Costa, analista técnico do BTG Pactual, a tendência é que o bitcoin siga oscilando entre US$ 29 e US$ 30 mil de forma lateralizada por um tempo.

O ether, a segunda maior criptomoeda do mundo, segue abaixo de US$ 2 mil. Cotado a US$ 1.795 no momento, apresenta alta de 2,6% nas últimas 24 horas, ainda em movimento extremamente similar ao do bitcoin.

O maior destaque entre as principais criptomoedas nesta quarta-feira, 8, é a LINK, criptomoeda da rede Chainlink que é cotada a US$ 8,42. Após anunciar novidades no projeto e a possibilidade de realizar o staking da criptomoeda, a LINK disparou mais de 12% nas últimas 24 horas e é a segunda moeda mais lucrativa do dia, de acordo com o CoinMarketCap.

Ao realizar o staking, investidores “congelam” seu patrimônio em determinada criptomoeda, a fim de gerar uma espécie de renda passiva. O procedimento também é o que possibilita que as transações de redes que funcionam pelo mecanismo prova de participação (PoS) sejam verificadas por validadores.

A rede Chainlink surgiu em 2017 para criar uma ponte entre o universo dos criptoativos e o mundo real. Dessa forma, é possível enviar dados do mundo exterior para o ambiente blockchain, de forma descentralizada e segura, permitindo o funcionamento de milhares de aplicações.

Além da Chainlink, a ADA, da rede Cardano, também apresenta lucros significativos para seus investidores nas últimas 24 horas. Em 4º lugar no ranking das criptomoedas mais lucrativas do dia segundo o CoinMarketCap, a ADA apresenta alta de 9,53% e é cotada a US$ 0,64.

A criptomoeda cujo nome foi inspirado na cientista Ada Lovelace faz parte de um ecossistema criado por Charles Hoskinson, cofundador da Ethereum. A rede irá passar por uma atualização que promete melhorias significativas aos usuários.

Em meio às oscilações do mercado cripto, o sentimento de investidores tem se tornado cada vez menos pessimista. Após notícias positivas no setor, o Índice de Medo e Ganância ainda apresenta situação de “medo extremo”, mas aumenta para 17 pontos. O número é mais que o dobro do recorde de pessimismo deste ano.

O Índice de Medo e Ganância funciona da seguinte forma: quanto menor o número, maior o medo, e quanto maior o número, maior a ganância de investidores. Essa informação pode nos ajudar a entender melhor as tendências do mercado e como direcionar investimentos. Em 2022, o índice nunca havia atingido um número tão baixo quanto 8.

