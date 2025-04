Criptomoedas lastreadas em ouro disparam em meio à incerteza do comércio global

As criptomoedas lastreadas em ouro dispararam em valor em meio à guerra comercial global desencadeada pelas tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 2 de abril.

A Tether Gold (XAUT) e a Paxos Gold (PAXG) atingiram máximas históricas em 22 de abril, com a Tether Gold alcançando US$ 3.529 e a Paxos Gold registrando um pico de US$ 3.520, segundo dados do CoinMarketCap.

Outras duas criptomoedas lastreadas em ouro — Quorium (QGOLD) e Kinesis Gold (KAU) — registraram altas de 8,5% e 7,6%, respectivamente, nos últimos 30 dias. Todos os quatro tokens acumulam alta de 40% ou mais nos últimos 12 meses, mostram dados do CoinGecko.

De acordo com um relatório da Tether, a demanda crescente por XAUT é impulsionada por fatores macroeconômicos, como a intensificação da incerteza econômica global, conflitos geopolíticos e a busca por ativos resistentes à inflação.

Desde a renovação da guerra comercial pelo presidente Trump, o valor do ouro aumentou significativamente. Em 2 de abril, o "Dia da Libertação" de Trump, quando as tarifas foram anunciadas, o preço da onça de ouro era de US$ 3.115. No momento da redação deste texto, em 28 de abril, o preço da onça está em US$ 3.335, representando um salto de 7% em menos de 30 dias.

O ouro, frequentemente visto como uma proteção contra a inflação, costuma atrair investidores em tempos de incerteza econômica. Da mesma forma, o bitcoin, frequentemente apelidado de "ouro digital", subiu 14% no mesmo período.

Mercado de RWAs em crescimento

A tokenização de ativos do mundo real (RWAs) — produtos que levam ativos como metais preciosos, títulos e imóveis para o blockchain — é um mercado em expansão. De acordo com a RWA.xyz, a capitalização de mercado de RWAs tokenizados (excluindo stablecoins) é de US$ 21,6 bilhões, com alta de 8,6% nos últimos 30 dias.

Tether Gold e Paxos Gold são exemplos de tokenização de RWAs. Cada moeda em ambos os produtos é supostamente lastreada por uma onça troy de ouro físico. A Tether afirma armazenar suas reservas de ouro na Suíça, enquanto a Paxos mantém o ouro em Londres. A tokenização de ouro tem sido um caso de uso forte no setor cripto em 2025, atingindo um pico de dois anos no volume de negociação em 10 de abril.

A tokenização do ouro apresenta algumas vantagens em relação a instrumentos de investimento tradicionais que oferecem exposição ao metal. Por exemplo, liquidações através desses fundos são instantâneas, possibilitando negociações rápidas. Além disso, alguns tokens de ouro tokenizado podem ser usados para a compra de bens e serviços, enquanto instrumentos tradicionais geralmente só permitem o resgate em moeda fiduciária.

