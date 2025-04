Blockchain testado pelo JPMorgan lança estrutura de privacidade quântica compatível com Ethereum

A Rayls, blockchain testado pelo JPMorgan Kinexys e o Banco Central do Brasil, anunciou com exclusividade à EXAME o lançamento da Enygma, uma estrutura de privacidade quântica e institucionalmente compatível com Ethereum e blockchains Ethereum Virtual Machine (EVM).

A solução foi desenvolvida com base na experiência adquirida no projeto piloto do Drex, moeda digital do Banco Central do Brasil. A Rayls conecta redes tradicionais de liquidez e clientes ao blockchain público, acelerando a adoção da tokenização de ativos do mundo real (RWA), bem como o desenvolvimento de stablecoins e moedas digitais de bancos centrais (CBDCs).

A intenção, de acordo com um comunicado, é atender a demanda de instituições financeiras por DeFi e privacidade on-chain. A compatibilidade com a infraestrutura EVM também elimina a necessidade de blockchains de privacidade dedicados ou carteiras especializadas.

Segundo a um comunicado, a Enygma aborda diretamente uma das lacunas mais antigas das finanças descentralizadas: permitir transações confidenciais e trocas de ativos de forma anônima, sem sacrificar a composibilidade ou a conformidade regulatória. O protocolo de privacidade já está ativo na rede Rayls e utiliza a arquitetura tanto de redes públicas quanto de subnets institucionais privadas para viabilizar privacidade, segurança e compliance.

"A Rayls foi construída para que as pessoas possam transacionar com privacidade. E privacidade não é negociável — especialmente quando se trata de bancos e instituições financeiras operando em um ambiente regulado. Com o Enygma, o setor agora tem uma prova concreta de que privacidade, programabilidade e conformidade podem caminhar juntas em escala”, disse Marcos Viriato, CEO da Parfin.

O Enygma também pretende responder diretamente aos quatro pilares das discussões em andamento sobre privacidade na Ethereum:

Pagamentos privados como padrão para os usuários

Anonimização da atividade entre diferentes aplicações

Acesso de leitura criptografado para consultas on-chain

Anonimato em nível de rede

O Enygma combina zero-knowledge proofs e criptografia homomórfica avançada para permitir transações privadas e saldos protegidos em diversos padrões de tokens Ethereum, incluindo ERC-20, ERC-721 e ERC-1155.

