Worldcoin: criptomoeda de dono do ChatGPT dispara 100% com interesse em IA

A WLD, criptomoeda nativa do projeto Worldcoin, está chamando a atenção do mercado nesta segunda-feira, 19, após acumular uma alta de mais de 100% desde a última sexta-feira, 16. O projeto ficou famoso por ter Sam Altman, atual CEO da OpenAI, a dona do ChatGPT, como um dos seus criadores. Ele foi lançado em junho de 2023.

Dados da plataforma CoinGecko apontam que a valorização da criptomoeda é ainda maior no acumulado dos últimos sete dias, com alta de 194,7%. Atualmente, a WLD está cotada no seu maior preço da história, valendo US$ 7,47 por unidade. O último recorde de preço havia sido registrado em 17 de dezembro, mas em US$ 4,23.

A valorização da WLD ocorre na mesma semana em que a Worldcoin anunciou que ultrapassou a marca de 1 milhão de usuários diários. Além disso, foi também na semana passada que a OpenAI anunciou o Sora, uma ferramenta que usa inteligência artificial generativa para criar vídeos e outros conteúdos audiovisuais, surpreendendo pela qualidade e realismo dos conteúdos divulgados.

Por que o Worldcoin está subindo?

João Galhardo, analista da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, avalia que a alta do Worldcoin está ligada principalmente a notícias recentes envolvendo Sam Altman e a OpenAI. "Nas últimas semanas, Altman ganhou destaque na mídia ao revelar planos para captar US$ 7 trilhões dos Emirados Árabes para investir em chips e inteligência artificial".

"Contudo, o impulso significativo na cotação do token WLD foi desencadeado pelo anúncio do projeto Sora, da OpenAI, em 15 de fevereiro. Apesar de não haver vínculos diretos entre os projetos, o Worldcoin se destaca como o único empreendimento no mundo cripto associado a Altman, além de se inserir no setor de inteligência artificial, cujos tokens têm apresentado uma performance favorável recentemente".

O que é o Worldcoin?

O Worldcoin é um projeto que busca criar uma identidade digital global a partir do registro da íris das pessoas. A meta da iniciativa é ter esse registro biométrico de toda a população, ressaltando a escala mundial da iniciativa. Um dos focos do projeto é disseminar uma forma segura de "diferenciar humanos de inteligências artificias na internet".

O Worldcoin consiste da World ID - uma identidade digital que busca "preservar a privacidade" - e, "onde a lei permitir", uma moeda digital - a criptomoeda WLD - que é "dada para uma pessoa simplesmente por ela ser um humano". Há, ainda, o World App, um aplicativo de carteira digital já disponível para o armazenamento do WLD.

Ao todo, foram criadas 10 bilhões de unidades de WLD, com uma oferta inicial em circulação de 143 milhões de unidades. A posse da criptomoeda dá ao usuário o direito de votar em decisões futuras referentes ao projeto, sendo com isso um token de governança. A ideia é que as propostas analisadas envolvam os próximos passos idealizados para a iniciativa.

A WLD é obtida a partir do registro da íris pelos Orbs, equipamentos próprios do projeto. Após o escaneamento, o registro da íris é apagado e convertido na World ID, um código que garante que a pessoa realmente é quem diz ser e é um humano.

A iniciativa anunciou parcerias com diversas empresas no fim de 2023, mas também tem enfrentado problemas e críticas por preocupações com a segurança dos dados dos usuários. Ela chegou a enviar alguns Orbs para o Brasil para cadastro de usuários, mas suspendeu as operações ainda no segundo semestre do ano passado.

