Ações da Nvidia sobem 12% no pré-mercado após lucro surpreender

A fabricante de chips Nvidia registrou lucro de US$ 12,28 bilhões no quarto trimestre fiscal de 2024 encerrado em janeiro, um crescimento expressivo de 769% em relação ao US$ 1,41 bilhão apresentado um ano antes. O resultado ficou bem acima do esperado pelo mercado -US$ 10,8 bilhões. As ações da companhia, uma das que estão liderando os negócios envolvendo inteligência artificial, saltaram 12% no pré-mercado nesta quinta-feira, após o lucro da companhia surpreender Wall Street.

No acumulado do ano, suas ações já subiram 37,71%. No ano passado, os papéis dispararam 239%, segundo o Business Insider.

A Nvidia possui valor de mercado de cerca US$ 1,7 trilhão, mesmo valor de todas as empresas chinesas listadas na Bolsa de Hong Kong. Apenas quatro empresas com capital aberta nos EUA valem mais: Microsoft, Apple, Amazon e Alphabet (Google).

A receita anual da Nvidia aumentou 265%, para US$ 22,103 bilhões, impulsionada pelas vendas de chips de IA para servidores.

Já as receitas da área de data center, a joia da coroa do crescimento na IA e que respondeu no trimestre por mais de 80% das receitas, aumentaram 409%, para US$ 18,40 bilhões. Mais da metade das vendas de data centers da empresa foram para provedores de nuvem. Além de fabricar chips, a Nvidia tem mais de 70% do mercado da aceleração de datacenters 0 componentes de hardware projetados para realizar os cálculos complexos usados por algoritmos de IA.

Na divisão de games, até então sua principal fonte de receita e que hoje responde por 13% da companhia, a Nvidia teve vendas de US$ 2,8 bilhões, crescimento anual de 56% e praticamente estável na comparação trimestral.

O lucro ajustado somou US$ 12,839 bilhões e ficou em US$ 5,16 por ação, acima dos US$ 4,59 previstos, crescimento de 486% em relação a um ano antes.

Apesar do aumento de 25% nas despesas operacionais, o percentual menor que o crescimento nas vendas fez com que a empresa reportasse um lucro operacional 563% maior na comparação anual, totalizando US$ 14,4 bilhões.

A Nvidia espera obter US$ 24 bilhões em vendas no trimestre atual – número que representaria um crescimento de 8,6% no trimestre e de 233% na comparação anual, acima da média de US$ 22 bilhões esperada pelo mercado.