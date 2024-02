Nvidia cresceu tanto que tornou-se quase 'invencível'

Nenhuma empresa se beneficiou tanto do recente boom da inteligência artificial quanto a Nvidia. Na quarta-feira, a fabricante de chips divulgou seus lucros do quarto trimestre. Os resultados foram impressionantes: sua receita trimestral, de US$ 22,1 bilhões, foi mais do que o triplo do mesmo período do ano passado.

O entusiasmo com a IA aumentou o preço das ações da empresa em quase 400% desde o início de 2023. Seu valor de mercado, US$ 1,8 trilhão, é maior do que o da Alphabet, a empresa controladora do Google, e o da Amazon. Além de valer mais que todo o mercado acionário da Bolsa de Hong Kong.

De acordo com a Economist, a Nvidia, que detém um quase monopólio em chips especializados em IA, pode eventualmente ficar sob pressão. Seus maiores clientes são os gigantes da computação em nuvem, como Amazon e Microsoft. O caso é que eles estão tentando cada vez mais projetar e usar seus próprios semicondutores para não depender tanto da Nvidia.

Startups como a Cerebras, uma fabricante de chips californiana, estão ansiosas para competir pelos clientes da Nivida. Outras empresas de mais renome, como Intel e a AMD, também estão de olho no território da Nvidia e lançando produtos rivais. Mas apesar de todo esse esforço, a Nvidia ainda deve reinar por anos nessa estratégia e lucrativa cadeia econômica.