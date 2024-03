Criptomoedas de IA estão se aproveitando de hype e têm pouco valor real, diz Coinbase

Embora os especialistas continuem a explorar casos de uso de inteligência artificial em todas as verticais de negócios, um relatório de pesquisa da corretora Coinbase sugere que as criptomoedas relacionadas à IA podem estar sobrevalorizadas no momento, pelo menos a curto e médio prazo.

A crescente popularidade da IA generativa estimulou o crescimento de um novo nicho de mercado nos últimos dois anos. Entretanto, o analista de pesquisa da Coinbase, David Han, acredita que as rápidas mudanças na indústria de IA "nos tornam cautelosos" quanto à sustentabilidade de longo prazo da maioria dos tokens de IA disponíveis hoje no mercado.

Um dos principais desafios dos projetos de criptomoedas ligados à inteligência artificial envolve aspectos centrais divergentes de ambas as tecnologias. Embora os projetos de criptomoedas geralmente visem à descentralização, a oferta atual de IA depende muito de componentes e fontes de dados centralizados, argumenta Han.

Além disso, a maioria dos projetos do nicho não conseguiu atrair investidores, o que resulta em uma alocação de capital subindexada.

O relatório destaca duas oportunidades para o ecossistema de criptomoedas de inteligência artificial: melhorar os dados de redes blockchain para criar transações e análises legíveis por humanos e ajudar a descentralizar a infraestrutura de IA predominantemente centralizada.

No entanto, Han disse que "um futuro de IA descentralizada, como é atualmente imaginado por muitos membros da indústria de criptomoedas, não é algo garantido – na verdade, o futuro do próprio setor de IA ainda está amplamente indeterminado".

Apesar da perspectiva negativa, muitos tokens de IA superaram recentemente o desempenho do bitcoin e das principais ações de tecnologia, como as da Nvidia e da Microsoft. A Coinbase atribuiu a tendência ao sentimento mais amplo do próprio mercado de criptomoedas e pelo hype em torno da inteligência artificial.

A narrativa das criptomoedas de IA pode se tornar ainda mais forte em meio ao mercado de alta e a novos avanços tecnológicos. No entanto, a Coinbase sugere que, para promover uma "adoção significativa", será necessário mais do que apenas descentralizar os componentes de IA.

Segundo o analista, é importante observar que o ecossistema de IA está atualmente em seu início e terá que "encontrar uma narrativa subjacente à negociação", no mínimo, acabando por fornecer uma alternativa comparável aos criptoativos atuais.

Com uma opinião complementar à da Coinbase, o cofundador do blockchain Ethereum, Vitalik Buterin, disse recentemente que a inteligência artificial poderia ser "bastante útil" para erradicar vulnerabilidades em códigos de protocolos e de contratos inteligentes.

Em 19 de fevereiro, Buterin compartilhou sua empolgação com a auditorias realizadas por sistemas de IA para identificar e corrigir códigos com falhas na rede da Ethereum, descrevendo-as como o "maior risco técnico" para a rede.

Em 8 de março, as criptomoedas de IA detêm uma capitalização de mercado de US$ 51,18 bilhões, de acordo com dados da Crypto.com. Esses tokens atendem a projetos, aplicativos e serviços baseados em IA, como mercados descentralizados de IA, algoritmos de negociação alimentados por IA e organizações autônomas descentralizadas orientadas por IA.

