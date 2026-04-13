Criptomoedas operam com cautela diante de situação do Irã; Polkadot é hackeada

As altcoins, criptomoedas que não são o bitcoin, operam praticamente estáveis nesta segunda-feira, 13, demonstrando cautela após o fracasso nas negociações acerca do cessar-fogo no Irã.

O cenário geopolítico se soma ao aumento da inflação nos Estados Unidos, por conta do impacto do conflito no preço dos combustíveis, para criar um ambiente de aversão a risco nos mercados. Ativos de renda variável, como as criptomoedas, são especialmente penalizados.

Às 10h05 (horário de Brasília), o ether, moeda digital da rede Ethereum, tem leve variação positiva de 0,1% em 24 horas, a US$ 2.197, mesmo desempenho do bitcoin, que é considerado o benchmark do mercado.

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Nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether à vista que operam nas bolsas americanas, na sexta-feira, 10, foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 64,9 milhões. Foi o segundo pregão consecutivo com mais compras do que vendas neste tipo de fundo.

Os dois principais responsáveis pela entrada de recursos foram o ETHA, da BlackRock, com US$ 53,7 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas; e o FETH, da Fidelity, com US$ 8,1 milhões.

Ainda entre as principais altcoins, o BNB, token da Binance Smart Chain, tem alta de 1,1% a US$ 598,71; o XRP, token de pagamentos internacionais ligado à Ripple, registra leve variação positiva de 0,1% a US$ 1,33; e a solana sobe 0,6%, a US$ 82,53.

Polkadot sofre ataque hacker

Entre as notícias específicas do mundo cripto, um ataque hacker ao contrato de contrato de gateway Hyperbridge da Polkadot permitiu que os invasores cunhassem 1 bilhão de tokens DOT não autorizados na rede Ethereum.

O Hyperbridge é um protocolo de interoperabilidade entre blockchains construído na Polkadot.

A exploração foi possível porque ao levar um ativo de um blockchain para outro um token é travado na blockchain original e outro é criado na rede de destino, com lastro no anterior. O problema ocorre quando um hacker obtém acesso ao sistema que libera a cunhagem de novas criptomoedas sem respeitar o lastro.

De acordo com o site The Block, os cibercriminosos conseguiram um lucro de US$ 237 mil com a operação. Como eles venderam imediatamente os tokens criados no Ethereum, o preço da criptomoeda colapsou pelo excesso de oferta.

Em um período de 24 horas, os tokens DOT registram queda de 4,4%, sendo negociados a US$ 1,17 por unidade.

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