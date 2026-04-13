Bitcoin é negociado 'sob pressão' após fracasso em cessar-fogo entre EUA e Irã

Nesta segunda-feira, 13, o bitcoin é negociado na casa dos US$ 71 mil após ter ultrapassado os US$ 73 mil durante o final de semana. A maior criptomoeda do mundo é negociada "sob pressão", segundo um especialista da Bitget, graças ao apetite ao risco enfraquecido nos mercados com o fracasso nas negociações de cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã.

No momento, o bitcoin é negociado em US$ 71.095, com alta de 0,05% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda ainda acumula alta de 2,4%.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, ainda sinaliza "medo extremo" em 12 pontos.

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"O bitcoin está sendo negociado sob pressão, próximo de uma zona importante de suporte em US$ 70.7 mil. Uma queda abaixo desse nível pode indicar uma correção pela frente. O sentimento de risco no mercado cripto enfraqueceu, após o fracasso nas negociações de cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã e com a aceleração da inflação nos EUA, o que aumenta as preocupações com novas quedas", disse Gil Herrera, diretor de estratégia e operações da Bitget para a América Latina.

"No cenário macroeconômico, os dados de inflação (CPI) divulgados na sexta-feira, 10, pelo Bureau of Labor Statistics mostraram que a inflação nos EUA teve sua maior alta mensal em quatro anos. Com isso, investidores reduziram as apostas em cortes de juros pelo Federal Reserve neste ano, aumentando as expectativas de uma postura mais dura, com possibilidade até de novas altas de juros. O bitcoin e o mercado cripto em geral tendem a sofrer em ambientes de juros altos, já que o custo do dinheiro aumenta, a liquidez diminui e os investidores passam a buscar ativos mais seguros e com rendimento, o que limita o potencial de alta do BTC", acrescentou.

"Por outro lado, ETFs e investidores institucionais continuam comprando, mesmo com momentos de menor liquidez. Ou seja, é mais uma reorganização do mercado do que um sinal de preocupação mais ampla. Do lado positivo, a resistência mais próxima está na média móvel exponencial de 50 dias, em torno de US$ 70.731. Um fechamento diário acima desse nível pode abrir espaço para uma alta até a parte superior do canal, perto de US$ 72.576, antes de um teste mais relevante na média móvel de 100 dias, em US$ 75.237. Um fechamento diário abaixo da média móvel de 50 dias, em US$ 70.731, pode acelerar as perdas, levando o preço para a parte inferior do canal, próxima de US$ 65.872.

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