Criptomoedas em queda: como sobreviver à baixa do mercado?

Se você fica desesperado quando vê o preço dos ativos digitais despencando, fica olhando o índice de preços compulsivamente e se perguntando o que fazer num momento como o atual, calma... Apresentamos o guia de sobrevivência à queda do mercado cripto de maio de 2022!

Confira dicas dos nossos especialistas Nicholas Sacchi, Lucas Josa e Gabriel Rubinsteinn e saiba como agir em situações como a atual. Assista ao vídeo e confira o novo episódio do Future of Money:

Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Ou se preferir, nos acompanhe no Spotify:

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok