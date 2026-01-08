Criptomoeda ZCash despenca 15% após equipe abandonar projeto

A ZCash é o grande destaque negativo do mercado de criptomoedas nesta quinta-feira, 8. Com uma queda de mais de 15%, o ativo afasta investidores após a divulgação de que quase toda a equipe envolvida no projeto decidiu se demitir em meio a divergências entre organizações ligadas ao ativo.

A queda começou quando Josh Swihart, agora ex-CEO da Electric Coin Company, informou que toda a sua equipe havia sido "construtivamente demitida" devido a divergências com o conselho da organização sem fins lucrativos Bootstrap sobre o futuro da criptomoeda.

A Electric Coin Company é a criadora da ZCash, uma das principais criptomoedas de privacidade do mercado. Já a Bootstrap é uma organização criada com foco no projeto, buscando apoiá-lo e participar de decisões sobre atualizações e mudanças mais relevantes.

"Em resumo, as condições contratuais de emprego foram alteradas de forma que seria impossível para nós continuarmos trabalhando de forma íntegra e eficiente. Nós vamos criar uma nova empresa, mas seremos o mesmo time com a mesma missão", declarou Swihart.

O executivo ressaltou que "o protocolo do ZCash não foi afetado por isso". Entretanto, a novidade pegou o mercado de surpresa e gerou uma forte reação negativa entre investidores. A criptomoeda chegou a cair mais de 18% na manhã deste quinta-feira, e atualmente opera com queda de 15,6%.

O desempenho diário é o pior entre as 100 maiores criptomoedas do mercado, de acordo com dados da plataforma CoinGecko. Swihart disse ainda que membros do conselho da Bootstrap estariam "em um claro desacordo com relação à missão da ZCash".

Os membros do conselho da Bootstrap afirmaram que a divergência surgiu de uma proposta deles para obter investimentos privados e privatizar a Zashi, carteira digital do projeto, mas disseram que a proposta não iria contra a proposta e missão da iniciativa.

Ainda não está claro se a divergência resultará em alguma mudança significativa na criptomoeda ou se a equipe que se demitiu pretender criar uma nova criptomoeda com características semelhantes às da ZCash, o que na prática criaria um concorrente do ativo.

Outros executivos antigos envolvidos com o projeto disseram que as mudanças não afetam a segurança da ZCash e que usuários podem continuar usando o ativo sem preocupações. A criptomoeda chegou a registrar a maior alta de 2025 após mudanças regulatórias favoráveis, mas agora começa 2026 com um quadro desafiador.

