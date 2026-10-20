Mineradoras preveem que ouro tokenizado pode se tornar um mercado de US$ 700 bilhões

Um relatório do Conselho Mundial do Ouro (uma organização que reúne as principais mineradoras do mundo) afirmou que a representação em blockchain do metal, chamada de ouro digital, pode se tornar um mercado de US$ 700 bilhões no longo prazo.

De acordo com o relatório, o ouro digital ainda é um "produto de nicho", com um mercado total que gira em torno de US$ 45 bilhões a US$ 55 bilhões, o equivalente a 370 toneladas do metal físico. Com o mercado do ouro físico avaliado em torno de US$ 13 trilhões, esse valor do ouro digital é cerca de 0,4% do total e 9% da capitalização dos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) lastreados em ouro.

A maior adoção do ouro digital poderia ser impulsionada por vantagens que a tecnologia traz para o ativo. Um exemplo citado pelos especialistas é que a tokenização do ouro permite dividir a posse do metal em frações cada vez menores, democratizando o ativo.

Ao pesquisar mais de 12 mil investidores globalmente e entrevistar 20 especialistas, o conselho descobriu que nove em cada 10 investidores sinalizam que estariam dispostos a investir em ouro digital "sob as condições corretas". Assim, se os principais gargalos que impedem a adoção em massa fossem resolvidos, uma demanda latente de US$ 700 bilhões poderia ser desbloqueada.

"Uma vez plenamente concretizado, isso criaria um mercado que, em linhas gerais, corresponderia aos atuais ETFs de ouro lastreados em ativos físicos", diz o relatório.

O que pode impulsionar o ouro digital?

O cenário base do conselho pressupõe uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 27% para o mercado de ouro digital, que chegaria a uma faixa de US$ 160 bilhões a US$ 170 bilhões até 2031.

Para isso, quatro obstáculos precisariam ser superados. O primeiro é a segurança, que aparece como preocupação para quatro a cada cinco investidores. Em segundo vem a comodidade de operar esses ativos em canais familiares, como os superapps bancários. O terceiro ponto é a criação de novas utilidades para o ouro, a exemplo de uma geração de rendimento através de empréstimos. Por fim, os produtos digitais precisam ser competitivos com os ETFs em termos de preço.

Tether Gold (XAUT) podem ser utilizados como colateral em plataformas de finanças descentralizadas (DeFi), como a Aave. Sobre a criação de novas utilidades, o relatório detalha como os tokens Pax Gold (negociado sob o código PAXG) e(XAUT) podem ser utilizados como colateral em plataformas de finanças descentralizadas (DeFi), como a

"O volume diário de negociação de ouro tokenizado é cerca de seis vezes superior ao dos principais ETFs lastreados em ouro, o que demonstra que os detentores estão negociando ativamente, em vez de apenas manter o ativo em carteira. O PAXGy – um token de criptomoeda lastreado em ouro, recém-lançado pela Paxos Labs – vai um passo além: ele incorpora um rendimento diretamente ao token lastreado em PAXG, por meio do empréstimo de ouro a tomadores institucionais", detalha o estudo.

Projeções para a tokenização do metal

No cenário base, o conselho estabelece que a adoção crescerá com uma combinação de crescimento populacional, uma fatia crescente de investidores capazes de usar tecnologia e avanço na riqueza que pode ser investida. Além disso, os pesquisadores esperam proteções mais robustas ao consumidor, maior clareza regulatória, mecanismos claros de resgate nos principais mercados e distribuição mais ampla por meio de bancos e canais convencionais.

Projeções do Conselho Mundial do Ouro para o mercado de ouro tokenizado

Se além disso houver um arcabouço regulatório harmônico no mundo, acesso ampliado via bancos, custos bem abaixo de outros investimentos em ouro e novos casos, o conselho traça um cenário otimista (bull case) em que o mercado de ouro digital poderia chegar a US$ 280 bilhões até 2031.

Por outro lado, caso as barreiras não sejam resolvidas, o crescimento do mercado seria apenas para uma faixa de US$ 70 bilhões a US$ 80 bilhões, impulsionado principalmente pelo crescimento populacional, de riqueza e de tecnologia, mas sem as salvaguardas regulatórias e acesso ampliado via bancos.

O relatório também aponta que é fundamental trazer a solução para um público mais jovem. "O nível de conhecimento sobre o "ouro digital" chega a 50% entre pessoas de 25 a 34 anos, em comparação com apenas 23% entre aquelas com 55 anos ou mais. As faixas etárias mais jovens têm duas vezes mais probabilidade do que as mais velhas de afirmar que investiriam caso as barreiras de entrada fossem superadas", diz o conselho.

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