Criptomoeda Luna: o Anchor é uma pirâmide?

Criada em 2018 pela Terraform Labs, a blockchain Terra surgiu com o objetivo de aumentar o uso de criptomoedas para pagamentos do dia a dia. Vendo que a volatilidade das criptomoedas era o maior obstáculo para o aumento de seu uso, a Terra criou uma nova stablecoin 100% descentralizada, que tem a sua paridade com o dólar garantida por sua criptomoeda, a Luna.

Entretanto, para atrair novos usuários para sua blockchain e aumentar o uso de UST, a Anchor, uma plataforma de DeFi da Terra, iniciou uma estratégia arriscada de aquisição de novos usuários, usando o pagamento de uma altíssima taxa de juro para os usuários que emprestassem seus USTs na plataforma.

Mas será que essa estratégia é sustentável? Qual é a importância da Anchor dentro do ecossistema da Terra? E qual é o impacto da Anchor nos preços do token Luna?

Confira a resposta para essas perguntas em um debate acalorado entre Nicholas Sacchi, Lucas Yamamoto, Zedê, Felipe Medeiros e Gustavo Matos!

Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Ou se preferir, nos acompanhe no Spotify:

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok