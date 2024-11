Ethereum pode chegar a US$ 4 mil até o fim de novembro, projeta analista

O ether enfrentou um mês de outubro marcado pela dificuldade em seguir a forte alta do bitcoin. A criptomoeda da Ethereum encerra o mês marcada pela incapacidade de enfrentar uma forte resistência na casa dos US$ 2,7 mil, mas também por sustentar um suporte de preço em US$ 2,3 mil.

Mas, com o início do novo mês de negociações, analistas antecipam uma possível alta para o ativo — condicionada a uma premissa chave: o ether deve romper seu nível de resistência para confirmar um novo momento de alta.

Em uma entrevista exclusiva com o BeInCrypto, Victor Tan, fundador e CEO da TrinityPad — empresa que empodera investidores a apoiar companhias em estágio inicial — compartilhou que a Ethereum poderia testar a faixa de preço de US$ 3,5 mil a US$ 4 mil até novembro.

Tan atribuiu esse crescimento antecipado aos recentes avanços em soluções de redes de segunda camada ligadas ao projeto e à crescente integração de finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês) no blockchain.

“O ether poderia avançar em direção à faixa de US$ 3,5 mil a US$ 4 mil até o final do ano se a adoção de DeFi continuar se expandindo. As tecnologias de segunda camada já reduziram as taxas de transação em cerca de 20%, aumentando o apelo da Ethereum", avalia.

Contudo, o recente desempenho abaixo do esperado do setor DeFi no blockchain no último mês inspira pouca confiança. Dados da DeFiLlama mostram que a rede viu apenas um modesto aumento de 2% no valor total bloqueado (TVL) nos últimos 30 dias.

Em comparação, redes concorrentes ganharam impulso significativo, com a Solana alcançando um aumento de 12% no TVL e a Aptos disparando 47% no mesmo período. Além disso, o fraco crescimento do TVL da Ethereum reflete a baixa demanda pela rede no último mês. Dados da Artemis mostram que os endereços ativos diários no blockchain totalizaram 324.745 nos últimos 30 dias, caindo 25%.

Devido à queda no número de usuários na rede, o número de transações diárias do Ethereum também despencou. Durante o período sob análise, a queda foi de 13%.

A redução na atividade na rede diminuiu a taxa de queima da criptomoeda. Com isso, houve um aumento na sua oferta em circulação, o que exerceu pressão de queda sobre o preço do ativo.

Dados da plataforma UltraSoundMoney mostram que, nos últimos 30 dias, um adicional de 38.598 ethers — avaliados em mais de US$ 98 milhões considerando o preço de mercado atual — foram adicionados à oferta em circulação da criptomoeda.

Além disso, quanto mais tokens entram em circulação, a oferta disponível aumenta, o que pode levar a uma queda nos preços à medida que a oferta supera a demanda. Portanto, esse fluxo de novos tokens pode contribuir para a volatilidade de preços no curto prazo em novembro, especialmente se a atividade da rede permanecer reduzida.