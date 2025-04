Criptomoeda do Brics pode ser capitaneada pelo Brasil, diz ministro da Rússia

O Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, declarou na última semana que países não pertencente ao Brics podem ter acesso a uma solução de transferências internacionais em blockchain, proposta pelo Brasil.

Em entrevista coletiva na última sexta-feira, 11, após uma reunião do Conselho de Ministros das Relações Exteriores da Comunidade dos Estados Independentes (CEI), Lavrov disse que “há uma série de outras iniciativas atualmente em análise dentro do formato Brics”, alternativas ao sistema belga Swift, considerado caro e lento.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

“Uma delas sendo a proposta do Brasil de criar uma plataforma de pagamento alternativa, com trabalhos em andamento nesse sentido. Estou confiante de que os países, mesmo aqueles fora do Brics, terão acesso a esses mecanismos quando forem criados", afirmou Sergey Lavrov.

De acordo com informações da Agência de Notícias Russa, o ministro acrescentou que “há uma oportunidade de criar plataformas de pagamento independentes de influências externas, como, por exemplo, o sistema de mensagens financeiras do Banco da Rússia”.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

“É conveniente e não depende de nenhuma rede Swift", observou.

As declarações de Sergey Lavrov sinalizam uma possível guinada do Brics em direção a uma criptomoeda do grupo. A solução em blockchain deve ser debatida nos dias 6 e 7 de julho no Rio de Janeiro, onde acontece a reunião de cúpula do Brics em 2025.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok