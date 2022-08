Criptomoeda dispara 44% após Instagram disponibilizar uso de NFTs na rede social

Nesta quinta-feira, 4, o Instagram passou a permitir que seus usuários exibissem seus próprios tokens não fungíveis (NFTs) na plataforma em parceria com a Dapper Labs, a criadora do blockchain Flow e de coleções famosas do esporte como NBA Top Shot, NFL All Day e UFC Strike. Isso fez com que o token da rede, também chamado de Flow, disparasse mais de 44% em apenas algumas horas.

Criada em 2017, a Dapper Labs se tornou mais conhecida em 2020 com o sucesso do NBA Top Shot, a coleção de NFTs colecionáveis que registra momentos icônicos dos jogos de basquete. Depois de seu lançamento, jogadas como um “moinho de vento reverso” passaram a fazer sucesso entre os colecionadores da plataforma. Posteriormente, coleções de futebol americano e MMA foram lançadas para acompanhar o sucesso da primeira.

Todo o ecossistema da Dapper Labs foi construído em cima do blockchain Flow, cuja criptomoeda disparou rapidamente após o anúncio da Meta (ex-Facebook) e seu CEO, Mark Zuckerberg. A integração do Instagram com a carteira digital da empresa, a Dapper Wallet, foi um dos motivos.

No momento, a criptomoeda Flow sobe 32% e é cotada a US$ 2,53. Nos últimos dois meses, a alta se demonstra ainda mais significativa: 116,77%. De acordo com seus desenvolvedores, o blockchain Flow é focado em criar melhoras de usabilidade e além do Instagram, conta com outros parceiros de peso, como Warner Music, Ubisoft e Animoca Brands.

Para os interessados em exibir seus NFTs na rede social do grupo Meta, agora a função está disponível em mais de 100 países, incluindo o Brasil, depois de ter sido lançada primeiramente nos Estados Unidos.

Qualquer NFT pode ser exibido, não apenas os da Dapper Labs, e é possível realizar a integração com as carteiras digitais Dapper Wallet e Coinbase Wallet. Outras carteiras como MetaMask, Trust Wallet e Rainbow serão integradas em breve à rede social.

A Coinbase Wallet, outra carteira disponível para conexão no Instagram, pertence à Coinbase, terceira maior corretora cripto do mundo e a única listada em bolsa até o momento.

Durante esta quinta-feira, 5, as ações da Coinbase também dispararam. Tanto o anúncio do Instagram quanto a parceria com a BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, fizeram com que os papeis da corretora saíssem de um mau momento e entrassem no verde. No momento, apesar de um leve recuo, a COIN é cotada a US$ 88, com alta de 9,42%, de acordo com dados do Yahoo Finance.

