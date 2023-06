Criptomoeda despenca 99% após atingir US$ 1,8 mil e é usada em golpe; entenda

A criptomoeda do projeto IPO Web3 teve uma ascensão e queda meteóricas nos últimos dias. Em poucas horas, o ativo chegou a disparar e ultrapassar o preço de US$ 1,8 mil. Logo em seguida, porém, ele teve uma queda ainda mais intensa, e praticamente não possui mais valor. Para a empresa de segurança Peck Shield, o caso envolveu o chamado "rug pull", ou puxada de tapete.

O caso foi identificado pela Peck Shield na última segunda-feira, 19. Os dados divulgados pela empresa mostram que o IPO Web3 já vinha em uma trajetória de alta nos últimos dias, mas ela foi intensificada até atingir um pico, na casa dos US$ 1,8 mil. Logo em seguida, ela iniciou um movimento de queda mais intensa, até despencar mais de 99% e, na prática, se aproximar de uma cotação a US$ 0.

A Peck Shield afirmou que o caso representa um tipo de golpe conhecido no mundo das criptomoedas como rug pull. Nele, um ativo acaba sendo inflado artificialmente e tem uma valorização causada pelos seus criadores para atrair investidores. Em seguida, o valor investido acaba sendo desviado ou então há uma realização de lucros tão intensa pelos criadores que o valor do ativo despenca.

Nesse caso, a empresa acredita que cerca de US$ 102 mil foram desviados para os golpistas. No Twitter, a IPO Web se descreve como uma "plataforma de incubação de blockchains", permitindo atividades como conversões de moedas, distribuição de airdrops e lançamentos de ativos.

Em 9 de junho, a conta do projeto anunciou que ele havia ultrapassado a marca de 2 mil investidores no ativo, o que representaria o fim do seu "primeiro estágio" e o "estabelecimento da sua fundação". Ao todo, 1,32 milhão de unidades do token teriam sido emitidas.

Como identificar um rug pull?

Os rug pulls envolvendo criptomoedas têm como grande sinal valorizações significativas em ativos pouco conhecidos ou que foram lançados há pouco tempo, sem associação oficial com projetos consolidados e reconhecidos no setor. Por isso, é importante realizar pesquisas detalhadas sobre um ativo, seus criadores e casos de uso antes de realizar um investimento.

No geral, os tokens criados para serem usados em rug pulls são anunciados em corretoras descentralizadas e seus nomes fazem referências a temas populares, desde nomes de séries e filmes até outros projetos que estão em bons momentos no mercado. A ideia é se aproveitar da associação para dar a impressão de confiabilidade e, então, atrair os investidores.

O rug pull pode ser feito de duas formas. A primeira é inflar artificialmente o preço de uma criptomoeda, armazenar grandes quantidades dela, atrair investidores divulgando essa valorização e então vender os ativos após outras pessoas investirem. A segunda forma também envolve uma valorização artificial, mas usa brechas no contrato inteligente usado para criar o ativo para permitir a retenção e desvio dos fundos aportados por investidores.

