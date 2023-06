Moeda do Grêmio: clube quer mudar relação com torcedor e revolucionar mercado de fan tokens

Os torcedores do Grêmio em breve terão uma nova forma de se conectar com o time do coração, graças ao lançamento uma moeda própria que os gremistas poderão trocar por experiências exclusivas, como visitas aos bastidores, sessões de fotos e autógrafos, ingressos VIP para shows e jogos na Arena do Grêmio, produtos exclusivos, encontro com ídolos e até viagens com o time profissional para jogos fora de casa.

Chamado de $IMORTAL e definido como um "fan pass", a moeda digital promete ser a primeira do que os seus criadores chamam de "a evolução dos fan tokens", que se tornaram populares nos últimos anos entre os torcedores do futebol brasileiro e mundial.

Barcelona, PSG, Manchester United e vários grandes clubes brasileiros como Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, entre muitos outros, são alguns que já possuem fan tokens licenciados.

A maioria dos projetos em circulação atualmente, no entanto, foram lançados por uma única empresa: a francesa Socios.com. E aí já aparece a primeira grande diferença do token $IMORTAL, do Grêmio, lançado em uma parceria do clube com empresas brasileiras.

Mas o clube promete várias outras iniciativas inovadores e diz que pretende mudar o mercado dos fan tokens, que até agora, apesar de boa adoção, ainda não demonstraram grande utilidade e também não se provaram um investimento lucrativo - o token $PSG, por exemplo, que atingiu seu preço recorde em 2021, quando o argentino Lionel Messi foi contratado, hoje é negociado a um valor 95% menor.

Para as empresas envolvidas no projeto, o principal diferencial do fan pass para o modelo atual de tokens de torcedores é a possibilidade do próprio usuário escolher como desejam interagir com seus ídolos, selecionando os produtos e serviços que mais desejam. Será, de fato uma moeda, com utilidade, que poderá ser usada para comprar benefícios e experiências em uma plataforma específica.

“O fan pass surge como uma evolução do fan token ao proporcionar aos detentores do ativo um nível de poder e escolha, possibilitando interações até então jamais vistas com equipes esportivas, atletas, artistas e marcas”, dizem as empresas, em comunicado sobre o projeto.

Enquanto os fan tokens disponíveis no mercado funcionam a partir de um licenciamento da marca do time, o fan pass do Grêmio foi desenvolvido pelo próprio clube em parceria com a Win the Game, empresa de assessoria financeira especializada no setor de esportes e a Mynt, plataforma cripto do banco BTG Pactual.

Atualmente, o mercado de fan tokens possui uma capitalização de quase R$ 1 bilhão, segundo dados do site CoinGecko.

Valorização da moeda do Grêmio

Quando começaram a chegar ao mercado, os fan tokens foram vistos inicialmente como uma oportunidade de investimento, na expectativa de valorização conforme o desempenho do time e outros acontecimentos relacionados ao esporte.

Esta possibilidade também existe no caso da moeda do Grêmio, cujo preço poderá subir caso a demanda pelo ativo seja alta. No então, não é o principal objetivo, em especial neste momento em que o projeto está sendo lançado ao público - o objetivo principal, segundo os responsáveis, é conectar torcedores e o clube em um ecossistema para a nova era digital.

No entanto, o Grêmio, que possui três títulos da Copa Libertadores da América e tem uma base de mais de 8 milhões de torcedores, reconhecida como uma das torcidas mais apaixonadas do país, poderá fazer com que o mercado especulativo, de compra e venda da moeda, seja outro atrativo.

Ecossistema de experiências

Segundo o documento com detalhes do projeto, o fan pass $IMORTAL será o ativo principal dentro de um ecossistema Tricolor Gaúcho. A intenção é dar um passo além dos fan tokens para proporcionar uma maneira conveniente e eficaz de interagir com o clube.

“O fan pass representa um importante avanço para o Grêmio ao inserir o clube em uma economia digital com geração de receita recorrente mediante a criação de um ecossistema de engajamento entre o torcedor, o clube e seus patrocinadores e parceiros", explicou Guilherme Macedo, sócio e head de criptoativos da Win The Game, em entrevista à EXAME. "Mais do que isso, o $IMORTAL vai encurtar a distância entre os gremistas e o clube e seus ídolos, gerando ainda mais conexão através de uma série de experiências que só o $IMORTAL oferecerá, de modo a transformar os torcedores, até então atores passivos, em personagens centrais”.

Os torcedores que comprarem o $IMORTAL serão incentivados a trocar seus tokens por experiências exclusivas. Entre elas estarão "caixas surpresa" com itens exclusivos, mensagens personalizadas de jogadores, uniforme do jogo autografado, acesso ao camarote em partidas, viagens com a delegação e a disputa de pênaltis com um ídolo atual ou antigo do clube.

Além disso, o engajamento na plataforma do projeto pode fazer com que os torcedores “subam de nível” e ganhem ainda mais benefícios ou até mesmo novos tokens como recompensa.

Fundos de experiências, reserva e desenvolvimento

Serão criados três fundos com os valores arrecadados com a venda dos tokens: de experiências, de reserva e de desenvolvimento, para dividir a receita das vendas e garantir os benefícios e a estabilidade no preço do token.

“O fan pass e o token $IMORTAL são uma inovação na indústria do esporte e entretenimento, oferecendo aos fãs a oportunidade de deixar de ser um personagem passivo e assumir um papel central e ativo ao se envolver de maneira mais intensa com seu clube do coração, seus jogadores e ídolos do passado”, afirmam as empresas.

