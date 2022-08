Criptomoeda de graça: saiba como funciona um airdrop

Se você está começando agora a entender o que são e como investir em criptomoedas, pode ser que já tenha ouvido falar em “Airdrop”. Diferentemente da funcionalidade nos dispositivos da Apple, o airdrop no universo cripto não significa a transmissão de arquivos via bluetooth.

Mas então o que é Airdrop e como você pode ganhar dinheiro com isso? Assista ao vídeo e confira a explicação de Nicholas Sacchi:

Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Ou se preferir, nos acompanhe nas redes sociais: Instagram | Twitter | Telegram | Tik Tok